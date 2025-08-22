Dijital dönüşümün hızla ilerlediği günümüzde, veri analizi ve yapay zekâ alanları hem akademide hem de iş dünyasında giderek daha önemli hale geliyor. Bu alanlarda yetişmiş uzmanlara duyulan ihtiyaç her geçen gün artarken, eğitim kurumları da yeni programlarla bu ihtiyaca cevap vermeye çalışıyor. Türkiye’de de farklı disiplinlerden katılımcılara yönelik ücretsiz eğitim projeleri dikkat çekiyor. YÖK tarafından başlatılan “Veri Analizi Okulu” da bu kapsamda online ve ücretsiz yapay zekâ eğitimleri sunacak.

YÖK'ün hayata geçirdiği Veri Analizi Okulu herkese açık ve ücretsiz yapay zekâ eğitimi sunacak. Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen proje, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nin katkılarıyla 1 Ekim'de başlayacak. Program temel istatistikten yapay zekâya kadar altı farklı modül üzerinden ilerleyecek. Katılımcılar, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan derslerde teorik bilgiyi uygulamalı çalışmalarla birleştirme imkânı bulacak. Herkese açık ve ücretsiz yapay zekâ eğitimi Eğitim sürecinde katılımcıların veri analizi, hesaplamalı sosyal bilimler ve dijital beşeri bilimler gibi alanlarda yetkinlik kazanması hedefleniyor. Programa başvurular 7 Eylül'e kadar Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvurular değerlendirilirken adayların akademik yeterlilikleri, not ortalamaları, İngilizce okuma-anlama düzeyleri ve motivasyon beyanları dikkate alınacak. Sonuçların ise 15 Eylül'de açıklanacağı bildirildi. Veri Analizi Okulu, kamu ve özel sektör arasında bilgi akışını güçlendirmeyi, nitelikli insan kaynağının gelişmesine katkı sağlamayı ve Türkiye'nin araştırma ekosisteminde veri temelli çözümlerin önünü açmayı amaçlıyor.

