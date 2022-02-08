Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılan açıklamada, önümüzdeki süreçte üniversitelere pandemi koşullarının etkilememesi takdirinde sınavların yüz yüze yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Üniversitelerde sömestr dönemine girilmesinden itibaren birçok üniversite öğrencisi, finaller ve bütünleme sınavlarının yapılma şeklinin pandemi sebebiyle sürekli değiştirilmesinden dolayı mağdur olmuştu. Hatta geçtiğimiz haftalarda Twitter’da birçok üniversitenin öğrencileri, mağduriyetlerini gündeme taşımışlardı.

Duruma Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından müdahale edildi. YÖK, örgün öğretim programlarında vize, final ve bütünleme sınavlarının tamamının yüz yüze yapılmasına dair üniversitelere uyarıda bulunduğu bir açıklama yayınladı.

‘Sınavların yüz yüze yapılmasına engel hususlar bulunmuyor’

Birkaç üniversitedeki 2021-2022 akademik yılı vize ve final sınavlarının çevrimiçi yapılması ve karışıklıkların yaşanması sebebiyle YÖK’e yapılan şikâyetlerin ardından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"31 Ocak 2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, küresel salgında ülkemizde yaşanan normalleşme süreci ile birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla yüz yüze eğitime geçildiği ve sınavların yüz yüze yapılmasına engel hususların bulunmadığı, uygulamada birlik sağlama açısından örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, il özelinde sınavların belirlenmiş olan takvimde yüz yüze yapılmasına engel herhangi bir durum olması halinde sınavların çevrim içi yapılması yoluna gidilmeyip ertelenmek suretiyle ileri bir tarihte yüz yüze yapılmasının üniversitelere hatırlatılması uygun görülmüştür."

YÖK’ün yaptığı açıklamadan açıkça anlaşılıyor ki pandeminin getirdiği şartlar yaşanmadığı sürece sınavların çevrimiçi yapılmasına gerek olmadığı düşünülüyor.