İbrahim Kalın'dan Elektrik Faturalarıyla İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündemden düşmeyen elektrik faturaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Enflasyon vurgusu yapan İbrahim Kalın, faturalarla ilgili yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Bir süredir sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, genel olarak elektrik faturalarının yüksekliğine ve bu durumun vatandaşı nasıl etkilediğine değinmeye çalışıyoruz. 31 Aralık 2021 itibarıyla gelen yüzde 50 zamma ek olarak ikili tarifeye geçilmiş oluşu, kelimenin tam anlamıyla vatandaşın belini büktü. Hal böyle olunca da ocak ayı faturalarının gelmeye başlamasıyla, özellikle sosyal medyanın bir numaralı gündemi elektrik faturaları oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin değiştirileceğini, 150 kWh olarak belirlenen aylık elektrik tüketim kademesinin 210 kWh’ye yükseltileceğini söyledi. Ancak bu da yeterli değildi. Zira bu düzenlemenin faturaya yansıması 50 TL bile değildi. Bu da tepkilerin sürmesine yol açtı. Şimdiyse konuyla ilgili yepyeni bir açıklama geldi.

Elektrik faturaları gündemden düşmüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir programda elektrik faturaları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını duyurdu. Kalın, düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi vermedi. Enflasyon vurgusu yapan İbrahim Kalın, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

İbrahim Kalın, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.