YÖK'ten Uzaktan Eğitimin Kaderini Belirleyebilecek Anket

YÖK, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecini değerlendirecekleri bir anket düzenlemeye karar verdi. Yapılacak anket, bahar dönemi için uzaktan eğitimin sonlandırılmasına ya da devam ettirilmesine dair bir karar çıkarabilir.

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği grup, hiç şüphesiz öğrenciler oldu. Hem ilk ve ortaokul öğrencileri hem de üniversite okuyan öğrenciler, uzunca bir süredir okullarından uzaktalar. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı okulların 15 Şubat itibarıyla açılacağını duyurmuş olsa da bu durum, kısıtlı bir öğrenci kitlesiyle sınırlı olacak ve öğrencilerin büyük bir bölümü, okullarından uzak kalmaya devam edecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulları açmaya yönelik çalışmaları devam ederken YÖK de bu konuda boş durmuyor gibi görünüyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamalara göre kurum, üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin konuyla ilgili neler düşündüğünü soracak. Düzenlenecek bir anket hem üniversiteler için uzaktan eğitimin hem de Türkiye için koronavirüs salgınının seyrini değiştirebilir gibi görünüyor.

Anket sonuçları, bakanlıklarla da paylaşılacak

Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla bu anket sayesinde uzaktan eğitim sürecinin detaylıca analiz edilebileceğini ifade etti. Öğrencilere ve akademisyenlere sunulacak soruların kritik önem arz edeceğini söyleyen Saraç, elde edilen sonuçların başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarla da paylaşılacağını ifade etti. Peki üniversite öğrencileri, YÖK'ün pandemi sürecinde verilen online eğitime ilişkin ankete nasıl katılacaklar?

YÖK Başkanı Saraç'ın açıklamalarına göre bu anketin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bu bağlamda 11 Şubat Perşembe günü saat 17:00'yi işaret eden Yekta Saraç, ankete bu tarihe kadar katılınması gerektiğini söylüyor. Ancak söz konusu anket, şu an için yayımlanmadı. Yani ankete nasıl dahil olunacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

Not: Yekta Saraç'ın Twitter'da yaptığı açıklamalara buradan, YÖK'ün resmi açıklamasına da buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca anket yayımlandığında, ankete nasıl katılacağınızı da yeniden anlatacağız.

7 milyon 940 bin 133 öğrencinin kaderi, bu ankete bağlı olabilir

YÖK Bilgi Yönetim Sistemi'nden aldığımız verilere göre, Türkiye'de 7 milyon 940 bin 133 üniversite öğrencisi (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dahil) bulunuyor. Haliyle YÖK tarafından yapılacak olan anket, uzaktan eğitimin bitirilmesine dair bir genel görüşü ortaya koyabilir. Ancak bu tür bir karar alınmadan önce tüm yönleriyle araştırma yapılması şart. Zira üniversite öğrencilerinin ciddi bir bölümü Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda kalıyorlar. Ayrıca iyimser bir tablo çizip öğrencilerin yüzde 50'sinin yaşadıkları şehirden farklı bir yerde okuduğunu düşünürsek, böylesi bir karar 4 milyona yakın kişinin ülke içinde hareket etmesine yol açacak. Öte yandan okul giderlerini çalışarak karşılayan üniversite öğrencilerinin de durumunu görmezden gelmemek gerekiyor. YÖK'ün 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi'ne ilişkin kararı, daha şimdiden merak konusu olmaya başlamış durumda...

Peki sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Üniversiteler yeniden yüz yüze eğitime dönmeli mi? Fikirlerinizi bizimler yorumlar aracığıyla paylaşabilir veya burada bulunan bağlantıyı kullanarak Twitter üzerinden başlattığımız anketimize dahil olabilirsiniz.