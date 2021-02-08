Milli Eğitim Bakanından Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. 15 Şubat'ta köy okullarının, 1 Mart'ta da özel ve resmi okullardaki 8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime geçeceğini söyleyen Selçuk, tam kapasiteyle yüz yüze eğitimin kısa vadede mümkün olmadığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandeminin gidişatı nedeniyle arapsaçına dönen yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, köy okullarındaki yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağını hatırlatarak, bu tarih itibarıyla yeni bir dönemin başlamış olacağını söyledi. Bakan, salgının eğitime olan engelinin bir an önce ortadan kalkmasını temenni ettiğini söyledi.

Daha önce yapılan açıklamalarda, 1 Mart itibarıyla 8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı ifade edilmişti. Bu durumu yeniden vurgulayan Ziya Selçuk, okulların tam kapasite ile açılmasını istediklerini ancak koşulların bunun için uygun olmadığını ifade etti. Tüm sınıflar için yüz yüze eğitimin kısa vadede mümkün olmadığını dile getiren Milli Eğitim Bakanı Selçuk, pek çok öğrencinin ikinci dönemi de uzaktan geçireceğinin sinyalini vermiş oldu.

"Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor"

TEDMEM, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir rapor ile hangi ülkelerdeki okulların açık olduğunu kamuoyu ile paylaştı. UNESCO'dan alınan verileri değerlendiren TEDMEM'e göre 25 Ocak itibarıyla 210 ülkenin 99’unda okullar tamamen, 48’inde ise kısmen açık. 32 ülkenin ara tatilde olduğunu ifade eden kuruluş, 31 ülkede ise okulların kapalı olduğunu açıkladı. Bu bağlamda Türkiye olarak, 15 Şubat itibarıyla "kısmen açık" ülkeler arasında yer almaya başlayacağız.

Ülkemizdeki pek çok kişi, okulların bir şekilde tamamen açık olmasını savunuyor. Elbette bu düşüncenin haklı nedenleri de mevcut. Hanedeki çocuk sayısı ile bilgisayar sayısının eşit miktarda olmaması, eşit olsa bile internet kalitesinin yetersizliği, öğrencilerin uzunca bir süre boyunca eğitimlerinden mahrum kalmalarına yol açtı. Ancak Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalar, bu sürecin biraz daha devam edeceğini gösteriyor.