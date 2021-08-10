YKS Barajının Düşürülmesi Teklifi Cumhurbaşkanına Sunuldu

Yükseköğretim Kurulu, YKS 2021'de baraj puanının düşürülmesi için gerekli olan çalışmasını tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Çalışmaya onay verilirse YKS 2021'de tercih yapılmasını sağlayan baraj puanı düşürülecek ve çok daha fazla sayıda öğrenci, üniversiteye girme şansı yakalayacak.

Üniversitede eğitim hayali kuran milyonlarca öğrenci, 5 Ağustos'tan beri zorlu bir sürecin içerisine girmiş durumda. Zira ÖSYM, öğrencilerin tercih dönemlerini resmen başlattı. 20 Ağustos'a kadar devam edecek tercih dönemi sonucunda öğrenciler, bir üniversiteye yerleştirilip yerleştirilmediklerini öğrenmek için beklemeye başlayacaklar.

Ancak YÖK'ten gelen son haberler, tercih sürecinin daha da kritik bir hale gelebileceğini gözler önüne seriyor. Zira edinilen bilgilere göre YÖK, YKS 2021 barajının düşürülmesi için gerekli çalışmasını tamamladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Eğer onay çıkarsa tercih yapabilme baraj puanı düşürülecek ve baraj altı kalan çok sayıda öğrenci de tercih yapma hakkı kazanmış olacak.

Geçen yıl da aynısı olmuştu

Yükseköğretim Kurulu, geçtiğimiz yıl da bu yılkine benzer bir çalışma yürütmüş, tercih yapabilmek için geçerli olan baraj puanını 180'den 170'e düşürmüştü. Yani normal koşullarda 180 puanın altında kalan öğrenciler tercih yapamazken, alınan kararla sadece 170 puanın altında kalan öğrencilerin tercih yapmamaları kararlaştırılmıştı. Bu yıl yapılan çalışmanın da benzer bir sonuç doğurması bekleniyor.

YÖK'ün baraj puanı düşürme hamlesinin nedeni, koronavirüs pandemisi. Yetkililer, geçtiğimiz yıl yaptıkları açıklamalarda yüz yüze eğitimin salgın yüzünden uğraması nedeniyle puan ortalamalarının düştüğünü açıklamışlardı. Bu yıl da benzer bir durum oluşmuş gibi görünüyor. Önümüzdeki saatler, tercih yapmak isteyen öğrenciler için hareketli geçeceğe benziyor...