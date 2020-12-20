2020'de En Çok Kazanan 10 YouTube Kanalı Belli Oldu

Forbes, 2020 yılında YouTube'dan en çok gelir elde eden 10 YouTuber'ı açıkladı. Listenin ilk sırasındaki isim, geçtiğimiz iki yılın ardından yine değişmedi.

YouTube, zaman içinde geçirdiği inanılmaz dönüşüm ile takvimler 2020'nin son günlerini gösterirken artık sosyal medyanın en çok kazandıran platformu haline gelmiş durumda. Özellikle geçtiğimiz beş yıl içinde giderek popülerleşen YouTuber'lık ile birlikte ciddi kazançların kaynağı olan YouTube'da 2020'de de dudak uçuklatan gelirler elde edildi.

Forbes, her sene olduğu gibi bu sene de YouTube'dan en çok para kazanan isimleri açıkladı. Kazanılan rakamların büyüklüğünü hayal edebilmeniz için listenin tamamını paylaşmadan önce ufak bir tüyo verelim; listenin 10. sırasında bulunan isim, 2020'de YouTube'dan 15 milyon dolar kazanmış.

Listenin ilk sırasında 3 yıldır aynı isim var:

YouTube'un en çok kazanan ismi 2018, 2019 ve 2020 yıllarında değişmedi ve bu isim henüz 9 yaşında bir çocuk. Ryan's World isimli kanalında çocuklara yönelik oyun videoları, vloglar ve kutu açma videoları paylaşan Ryan Kaji'nin 27,6 milyon abonesi var. Videoları milyarlarca kez izlenen Ryan Kaji'nin 2020'de platformdan elde ettiği gelir ise 29,5 milyon dolar yani neredeyse 225 milyon TL.

Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise MrBeast ve Dude Perfect kanalları yer alıyor. Bu iki kanalın 2020'de YouTube'dan elde ettiği gelir sırasıyla 24 milyon dolar ve 23 milyon dolar. Listenin son sırasında yer alan Jeffree Star ise 2020'de listeye yeni giriş yapan bir isim ve toplamda 15 milyon dolar kazanmış.

Tüm bu kanalların popülariteleri sebebiyle iş ortaklıkları ve Instagram benzeri platformlar üzerinden aldıkları reklamları da düşününce, gelirlerinin çok daha fazla olduğunu söylemek mümkün.

Listenin tamamına göz atmak isterseniz: