TikTok'a rakip olarak Shorts özelliğini kullanıma sunan YouTube, bu özelliğinin daha fazla öne çıkması için çeşitli değişiklikler yapıyor. Bu değişikliklerden bir tanesi de uygulamanın ana sayfasında yer alan ikonlarda oldu.

TikTok, belli bir süre boyunca kendi alanında neredeyse rakipsiz kalınca bu pastadan pay kapmak isteyen çeşitli sosyal medya platformları kendi hizmetlerini geliştirmeye başladı. Instagram Reels ve YouTube Shorts, bunlar arasında en bilinen iki örnekti.

Yapılan bu hamlelerin TikTok'a ağır darbeler indirdiğini söylemek pek de mümkün değil. Platformlar, bu konuda tam olarak istediklerini elde edemedi. YouTube da bu konuda bazı ufak değişiklikler yapmaya karar verdi.

YouTube'dan Shorts videolarını öne çıkaracak değişiklik

Shorts videolarının daha fazla izlenmesini isteyen YouTube, uygulamanın ana sayfasında üst tarafta bulunan Cast ikonunu Shorts ikonu ile yer değiştirdi. Bu da tek başına yeterli olmayınca Shorts ikonu alt tarafta yer alan navigasyon barına alındı.

Alt tarafta bulunan bu bardaki ikonlarda yapılan değişiklik, YouTube'un yeni servisini öne çıkarmak için çizdiği yeni yol olarak görülüyor. YouTube Shorts özelliği belli bir süredir kullanımda olan YouTube, Shorts'u içerik üretimi için öne çıkarma konusunda ısrarlı görünüyor.

Tabii YouTube'un uygulamasında yaptığı bu değişikliğin tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Bu değişiklikler sınırlı sayıdaki kullanıcı ile test ediliyor. Kullanıcılardan gelen geri dönüşlere göre bu ikonları ilerleyen dönemlerde uygulamada görüp görmeyeceğimize karar verilecek.

Peki, siz YouTube'un Shorts hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kısımda paylaşılan içeriklere bakıyor musunuz? İkonlarda yapılan değişiklik YouTube'un istediği ilgiyi kazanmasına yardımcı olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.