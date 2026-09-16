YouTube Premium veya YouTube Music Premium üyeliğini aynı evde yaşayan aile üyeleriyle paylaşmak için bir aile grubu oluşturabilirsiniz. Bu içeriğimizde YouTube aile grubu nasıl kurulur sorusunu yanıtlıyor, aile planının şartlarını ve grup oluşturma adımlarını anlatıyoruz.

YouTube Premium'u aynı evde birden fazla kişi kullanmak istediğinde herkes için ayrı üyelik satın almak yerine aile planı tercih edilebiliyor. Planı satın alan aile yöneticisi, oluşturduğu Google aile grubuna diğer üyeleri davet ederek Premium avantajlarını paylaşabiliyor.

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YouTube aile grubu kurma işlemi yalnızca birkaç hesabı aynı aboneliğe eklemekten ibaret değil. Aile yöneticisi ve gruba katılacak kişiler için yaş, ikamet ve mevcut aile grubu gibi belirli şartlar bulunuyor. Bu nedenle aile planına geçmeden önce kimlerin gruba dahil edilebileceğini bilmek gerekiyor.

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Aile grubunu kurmadan önce bu şartlara bakın

YouTube Premium aile planında grubu oluşturan kişi aile yöneticisi oluyor. Yönetici, kendi üyeliğinin yanı sıra en fazla 5 aile üyesini gruba davet edebiliyor. Böylece aile planından yönetici dahil toplam 6 kişi yararlanabiliyor.

Aile yöneticisinin 18 yaşında veya daha büyük olması gerekiyor. Davet edilecek aile üyeleri içinse en temel şartlardan biri yöneticiyle aynı evde yaşamak. Dolayısıyla aile planı farklı şehirlerde veya adreslerde yaşayan arkadaşlar arasında Premium ücretini paylaşmak amacıyla tasarlanmış bir sistem değil. YouTube, aile planı üyelerinin aynı hanede yaşadığını belirli aralıklarla doğrulayabiliyor. Bu nedenle yalnızca aile yöneticisinin gönderdiği daveti kabul etmek, üyeliğin uzun vadede kullanılabilmesi için tek başına yeterli olmayabilir.

Gruba katılacak kişinin bir Google hesabının bulunması da gerekiyor. Üye başka bir aile grubunda yer alıyorsa yeni gruba doğrudan katılamayabilir. Aile grupları arasında sık sık geçiş yapılmasını önleyen süre sınırlamaları da bulunduğu için daha önce başka bir grupta yer alan kişilerin mevcut durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Aile grubunun çalışma biçiminde en çok karıştırılan konulardan biri hesapların birleşip birleşmediği. YouTube Premium aile planına katılan herkes kendi Google ve YouTube hesabını kullanmaya devam ediyor. Tek bir ortak YouTube hesabı oluşturulmuyor. Bu nedenle sizin izleme geçmişiniz, abonelikleriniz, önerileriniz ve oluşturduğunuz içerik listeleri diğer aile üyelerinin hesabına aktarılmıyor. Aile planı Premium avantajlarının paylaşılmasını sağlarken kişisel YouTube deneyimleri ayrı kalıyor. YouTube Music Premium kullanılıyorsa benzer yapı burada da geçerli. Her aile üyesi kendi hesabıyla müzik dinleyebiliyor ve kişiselleştirilmiş önerilerini kullanmayı sürdürüyor.

YouTube'da aile grubu nasıl oluşturulur?

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YouTube aile grubu oluşturmak için öncelikle YouTube Premium aile planına sahip olmanız veya mevcut üyeliğinizi aile planına yükseltmeniz gerekiyor. İşlemi gerçekleştiren hesap daha sonra aile yöneticisi olarak grubu yönetiyor.

Yeni bir aile planı oluştururken genel olarak şu adımları takip edebilirsiniz:

YouTube hesabınıza giriş yapın. Profil fotoğrafınıza tıklayın veya dokunun. Satın alınanlar ve üyelikler bölümünü açın. YouTube Premium seçeneklerine ilerleyin. Aile planı seçeneğini bulun. Aile üyeliğini satın alma veya mevcut planınızı yükseltme işlemini tamamlayın. Ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek Google aile grubunuzu oluşturun. Gruba eklemek istediğiniz aile üyelerini davet edin.

Menü isimleri kullanılan cihaz ve YouTube arayüzünün güncel sürümüne göre küçük farklılıklar gösterebilir. Mevcut bir Google aile grubunuz bulunuyorsa sıfırdan yeni grup oluşturmak yerine bu grubun yöneticisi olarak uygun aile üyeleriyle planı paylaşabilirsiniz.

Aile planını başlatan kişinin yönetici seçimini doğru yapması önemli. Çünkü aile yöneticisi daha sonra başka bir aile üyesine devredilemiyor. Yöneticiyi değiştirmek isterseniz mevcut aile grubunun silinmesi ve yeni bir grup oluşturulması gerekebiliyor. Bu işlem de aile grubu değiştirme sınırlamaları nedeniyle dikkatli yapılmalı. Aile yöneticisi yalnızca Premium planının ödemesinden sorumlu kişi değil. Gruba yeni kişilerin davet edilmesi ve üyelerin gruptan çıkarılması gibi yönetim işlemleri de bu hesap üzerinden gerçekleştiriliyor.

Aile grubunu oluşturduktan sonra diğer kişilerin Premium özelliklerinden yararlanmaya başlaması için davet sürecinin tamamlanması gerekiyor. Yalnızca aile üyesinin e-posta adresini eklemek üyeliği otomatik olarak etkinleştirmiyor. Davet edilen kişinin kendi Google hesabıyla daveti kabul ederek gruba katılması gerekiyor.

Aile üyelerini gruba davet etme

YouTube aile grubunu oluşturduktan sonra Premium avantajlarını paylaşmak istediğiniz kişileri gruba davet edebilirsiniz. Bu işlemi yalnızca aile yöneticisi gerçekleştirebiliyor.

Aile üyesi eklemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

YouTube hesabınızda profil fotoğrafınızı açın.

Satın alınanlar ve üyelikler bölümüne girin.

YouTube Premium aile planınızın yönetim seçeneklerini açın.

Aile paylaşımı ayarlarını düzenle seçeneğine ilerleyin.

Yeni aile üyesi davet etme seçeneğini kullanın.

Davet edeceğiniz kişinin e-posta adresini veya telefon numarasını girin.

Daveti gönderin.

Davet gönderildikten sonra karşı tarafın işlemi kendi Google hesabıyla tamamlaması gerekiyor. Kişi daveti kabul edip aile grubuna katıldığında YouTube Premium aile planının avantajlarından yararlanmaya başlayabiliyor. Aile yöneticisi, gruptaki kişileri daha sonra yönetebilir. Bir üyeyi gruptan çıkarmak istediğinizde aile paylaşımı ayarları üzerinden ilgili hesabı seçerek kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Boşalan yere şartları karşılayan başka bir aile üyesi davet edilebilir.

Davetin ulaşmaması veya kabul edilememesi durumunda ise art arda yeni davet göndermeden önce kişinin kullandığı Google hesabını kontrol etmek gerekiyor. Başka bir aile grubunda bulunması veya hesapların ülke bilgilerinin uyuşmaması gibi durumlar katılımı engelleyebilir.

Herkes kendi YouTube hesabını kullanmaya devam ediyor

YouTube aile planında üyelerin aynı Premium aboneliğinden yararlanması, YouTube hesaplarının ortak hâle geldiği anlamına gelmiyor. Her aile üyesi platformu kendi Google hesabıyla kullanmayı sürdürüyor.

Bu ayrım kişiselleştirme tarafında belirginleşiyor. Aile üyelerinin: İzleme geçmişleri, Arama geçmişleri, Kanal abonelikleri, YouTube önerileri, Oynatma listeleri, YouTube Music kitaplıkları birbirinden ayrı tutuluyor.

Dolayısıyla sizin izlediğiniz bir video aile yöneticisinin izleme geçmişinde görünmüyor. Çocuğun veya başka bir aile üyesinin takip ettiği kanallar da sizin abonelik listenize eklenmiyor. YouTube her hesabın etkinliğini ayrı değerlendirerek kişiselleştirilmiş öneriler göstermeye devam ediyor.

Aile grubuna katılamama sebepleri bunlar olabilir

Aile yöneticisi daveti göndermiş olsa bile bazı hesaplarda YouTube aile grubuna katılma işlemi tamamlanamayabilir. Böyle bir durumda ilk kontrol edilmesi gerekenlerden biri aynı hane şartı.

YouTube Premium aile planına katılacak kişilerin aile yöneticisiyle aynı ev adresinde yaşaması gerekiyor. Sistem, bu koşulun karşılanıp karşılanmadığını belirli aralıklarla kontrol edebiliyor. Aynı evde yaşamayan kişiler için aile planı uygun değil.

Sorunun bir diğer nedeni farklı ülke veya bölge bilgileri olabilir. Aile grubundaki üyelerin aile yöneticisiyle aynı ülkede bulunması gerekiyor. Google hesabındaki ülke veya ödeme profili bilgilerinin farklı olması aile grubuna katılım sırasında sorun çıkarabilir.

Daha önce başka bir Google aile grubunda bulunmanız da karşınıza engel çıkarabilir. Google, aile grupları arasında sürekli geçiş yapılmasını sınırlıyor. Bir aile grubundan diğerine geçiş yaptıysanız veya yakın zamanda başka bir grupta bulunduysanız 12 aylık aile grubu değiştirme kuralı nedeniyle yeni daveti kabul edemeyebilirsiniz.

Aile grubundan ayrılınca premium ne oluyor?

Aile grubundan ayrılan veya aile yöneticisi tarafından çıkarılan kişi, aile planı üzerinden kazandığı YouTube Premium avantajlarına erişimini kaybediyor. Buna karşılık kişinin kendi Google hesabı silinmiyor. İzleme geçmişi, kanal abonelikleri ve kişisel YouTube verileri hesapta kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla aile grubundan çıkmak YouTube hesabınızı sıfırlayan bir işlem değil.

Aile yöneticisi açısından da bir üyeyi çıkarmak diğer kişilerin hesaplarını etkilemiyor. Yönetici uygun şartları karşılayan başka bir kişiyi boşalan yere davet edebiliyor. Yine de aile grupları arasında geçişe uygulanan süre kısıtlamaları nedeniyle gruptan ayrılmadan önce karar vermek gerekiyor. YouTube Premium aile planı, aynı evde yaşayan kişilerin tek plan üzerinden Premium özelliklerinden kendi hesaplarıyla yararlanmasını mümkün kılıyor. Siz de aile grubunu kullanıyorsanız deneyimlerinizi ve kurulum sırasında karşılaştığınız sorunları yorumlarda paylaşabilirsiniz.