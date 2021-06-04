YouTube, Son 1 Yılda İçerik Üreticilere 4 Milyar Dolar Ödedi

YouTube yöneticilerinden Lyor Cohen, içerik üreticilere son 1 yılda 4 milyar dolar ödeme yapıldığını açıkladı. Bu paranın yüzde 30 gibi bir bölümünün yalnızca kullanıcıların oluşturduğu videolardan geldiğini açıklayan Cohen, kuruldukları günden bu yana da ilk kez bir çeyrekte rekor seviyede premium abone kazanıldığını söyledi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube'un Küresel Müzik Birimi Başkanı Lyor Cohen, dünya çapındaki içerik üreticilerine son bir yılda 4 milyar dolar ödeme yapıldığını açıkladı. Yalnızca bu açıklamayla da yetinmeyen Cohen, YouTube'un kurulduğu ilk günden beri ilk kez bir çeyreklik dönemde rekor seviyede premium abone kazanıldığını söyledi. Lyor Cohen, bu açıklamanın detaylarına ise inmedi.

YouTube yöneticisinin yaptığı açıklamalara göre verilen 4 milyar dolarlık paranın yüzde 30 gibi ciddi bir bölümü, yalnızca kullanıcıların oluşturduğu içerikler için sağlandı. Diğer bölüm ise reklamlar ve diğer kaynaklardan geliyordu.

YouTube'dan para kazanma şartları değişiyor

Bunun yanı sıra YouTube'un İş Ortaklığı Programı'na eklenen yeni bir madde, YouTube'dan para kazanmak isteyen kullanıcıların yeni bir gerekliliği daha karşılamak durumunda olacaklarını gözler önüne seriyor. Haziran ayı itibarıyla yürürlüğe giren bu madde, YouTube'dan para kazanmak için kullanılacak hesabın daha önce hiçbir şekilde topluluk ilkelerini ihlal etmemiş olması gerektiğini ortaya koyuyor. Aksi takdirde bu hesaplar abone ve izlenme sayısından bağımsız bir şekilde para kazanma özelliğini aktif edemeyecekler.

YouTube, içerik üreticilerin platform üzerinden para kazanmasını sağlarken normal kullanıcıların da güvenliğini korumak için elinden geleni yapıyor. Özellikle de YouTube İş Ortaklığı Programı'na dahil olan kullanıcılar, üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmek durumunda kalıyorlar. Para kazanma özelliğini aktif etmek için yeni eklenen madde de bu yükümlülüklere bir yenisini daha eklemiş oluyor.