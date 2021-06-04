YouTube, kullanıcıların diledikleri videoyu biter bitmez tekrara almalarını sağlayacak 'Loop' özelliğini test ediyor. Yeni özellik, müzik dinlemek için YouTube'dan vazgeçemeyen mobil kullanıcılarını epey memnun edecek gibi görünüyor.

Çevrimiçi müzik dinleme alışkanlığımız, Spotify ve Apple Music gibi platformların yaygınlaşması ile birlikte her ne kadar değişmiş olsa da YouTube bu alanda hâlâ önemli bir mecra. Mobil cihazlarda arkada oynatma özelliğinin Premium ile birlikte gelmesi ve YouTube Music'in de devreye girmesiyle birlikte şirket, 'içerik platformu' dönüşümüne bir set koydu ve müzik dinleyicileri için de sınırsız arşiviyle vazgeçilmez bir seçenek olduğunu defalarca gösterdi.

Test edilen yeni bir özellik ise YouTube'un müzik dinleyicileri için çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Aynı şarkıyı arka arkaya bıkmadan dinlemeyi sevenlerin hoşuna gidecek bu yeni özellik ile kullanıcılar, YouTube mobil uygulamasında diledikleri videoyu bittikçe otomatik olarak başa alabilecekler.

Özellik henüz test aşamasında:

Ne zaman tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağını bilmediğimiz bu özellik şu an için test aşamasında. Ortaya çıkan görüntülerde 'Loop' adıyla görünen özelliğin kullanımı ise oldukça basit. Loop özelliğini kullanmak için tek yapmanız gereken YouTube mobil uygulamasında oynattığınız videoda sağ üstte yer alan üç nokta simgesine dokunmak ve açılan menüde 'Loop' seçeneğini açmak. Ardından seçili video bittikçe yeniden başa saracak.

Bu özellik masaüstünde YouTube kullanıcıları için uzun zamandır mevcuttu. Benzer bir sistemle kolayca kullanabileceğiniz ve 'Döngü' olarak karşımıza çıkan özelliği masaüstünde kullanmak için videonun üzerine sağ tıklamanız yeterli.

Aslında bu özellik tabii ki devrim niteliğinde bir yenilik değil çünkü pek çok çevrimiçi müzik platformunda da benzer işlevi gören özellikler mevcut. Ancak YouTube bu durum için mobil kullanıcılarına uzunca yıllardır bir çözüm sunmuyordu ve hatta öyle ki pek çok şarkı için '3 saatlik versiyon' '10 saatlik versiyon' gibi videolar vardı. Loop özelliğinin gelmesiyle artık bu videolara da gerek kalmayacak gibi görünüyor.