YouTube, Canlı Yayın Açmak İçin Minimum Yaş Sınırını Artırdı

YouTube, çocuklar için çok daha güvenli hâle gelme çabaları kapsamında canlı yayın açmak için gereken yaş sınırını artırdı. Artık canlı yayın açmak için en az 16 yaşında olmak gerekecek.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, canlı yayınlar konusunda da en çok öne çıkan uygulamalar arasındaydı. Şimdi ise şirketten genç yaştaki kullanıcılarının güvenliği için canlı yayınlar konusunda önemli değişiklikler geldi. Canlı yayın yapmak için gereken yaş sınırının artırılacağı duyuruldu.

Normalde YouTube’da canlı yayın açmak için 13 yaş ve üstünde olmak yeterliydi. Ancak yeni açıklamalara göre temmuz ayı itibarıyla bu durum değişecek. Artık yanında herhangi bir eşlikçi olmadan canlı yayın açmak için en az 16 yaşında olmak gerekecek. Değişiklikler, 22 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

13-15 yaş arası yanında yetişkin varsa canlı yayın açabilecek

Platform yaş sınırını 13’ten 16’ya çıkarsa da 13 ila 15 yaş arasının da bu tarz içerikler üretmesine olanak tanıyan yeni bir kural getirdi. Eğer kullanıcı 13 ila 15 yaş arasındaysa, yanında bir yetişkin eşlikçi olması durumunda platformda canlı yayın açma imkânına sahip olacak. Ancak yalnız başına canlı yayın açamayacak.

Şirket, kurallara uymayanlardan platformun canlı yayın özelliklerinin engellenebileceğini, devam ederlerse hesabın engellenmesine kadar gidebileceğini belirterek uyarıda da bulunmuş. Yeni kuralların amacı canlı yayınları özellikle de gençler için çok daha güvenli hâle getirmek. Ne kadar etkili olacağını zamanla göreceğiz.