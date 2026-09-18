YouTube mobil uygulamasında ortaya çıkan yeni bir sorun, kullanıcıların videoları en fazla 480p çözünürlükte izleyebilmesine neden oluyor.

YouTube, dünyanın en popüler video platformu konumunda. Bu yüzden de yaşanan en küçük sorun çok sayıda kullanıcının deneyimini olumsuz etkileyebiliyor. Yeni ortaya çıkan ve video izlerken yaşanan bir problem de bunlardan biri.

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YouTube kullanıcıları, mobil uygulamada videoları izlerken çözünürlük seçeneklerinin aniden kısıtlandığını bildirmeye başladı. Normal şartlarda platformda 240p'den başlayıp 4K'ya kadar uzanan geniş bir çözünürlük skalası sunulurken son dönemde yaşanan aksaklık nedeniyle en yüksek kullanılabilir seçeneğin 480p ile sınırlandığı ifade ediliyor.

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Yüksek çözünürlük seçmeye izin vermiyor

Reddit üzerinden paylaşılan şikâyetlere göre bu kısıtlama, kullanıcıların kalite ayarlarından daha yüksek bir çözünürlük seçmesine izin vermiyor. Daha da ilginci sorun yalnızca ücretsiz hesap kullanan kişileri etkilemekle kalmıyor. Öyle ki Premium aboneliğine sahip olan kullanıcıların da aynı çözünürlük kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldığı bildiriliyor.

Dolayısıyla durumun, YouTube'un yüksek çözünürlükleri ödeme duvarı arkasına saklama amacından ziyade sistemsel bir hatadan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Gelen bilgilerde sorunun yeni ortaya çıkmadığı, yaklaşık bir aydır belirli aralıklarla yaşandığı da aktarılmış.

Sorunun kaynağı henüz resmi olarak açıklanmış değil ancak problemin masaüstü veya diğer cihazlardan ziyade akıllı telefon uygulamasıyla sınırlı olduğu belirtiliyor. Bazı kullanıcılar, uygulamanın önbelleğini temizleyerek yüksek çözünürlük seçeneklerini geri getirebildiklerini aktarmış. Bazıları da uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemenin geçici bir çözüm sağladığını ancak bir süre sonra geri döndüğünü belirtmiş. YouTube veya Google tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.