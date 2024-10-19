YouTube’da rekorlar kırarak en çok izlenen 10 videoyu ve izlenme sayılarını sizin için bir araya getirdik.

Yaş kitlesi fark etmeksizin herkese hitap eden içerikleri bulabileceğimiz YouTube, dünyanın en popüler video içerik platformu. Bazı videoların izlenme sayısı, rekorlar kırıyor.

Gelin bu videolardan 10 tanesine, sondan başa doğru giderek bir göz atalım. Bazılarını farkında olmasanız bile ezbere biliyorsunuz…

10. PSY - Gangnam Style (2012) / 5.2 milyar

Belki de daha yukarılarda olmasını bekliyordunuz ancak bir dönemler tüm dünyada dalga dalga yayılan Gangnam Style’dan daha çok izlenme sayısına ulaşan videolar ve şarkılar var… Yine de Gangnam Style’ı duymayanınız yoktur herhalde.

9. Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk (2014) / 5.3 milyar

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Bu da yine birçoğumuzun açıp dinlemese bile mutlaka bir yerlerde duyduğu şarkılar arasında.

8. ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs Phonics Song with Two Words (2014) 6 milyar

Evet, geldik çocuk şarkılarına. Buradan itibaren listeyi genellikle bu şarkılar dolduruyor.

7. Ed Sheeran - Shape of You (2017) / 6.3 milyar

Videoya telif nedeniyle erişemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Bilmeyen yoktur herhalde. Bir dönem tüm videoların arkasına koyulurdu, tüm kafelerde çalardı, seven sevdiğine gönderirdi…

6. Wiz Khalifa - See You Again (2015) / 6.4 milyar

Videoya telif nedeniyle erişemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) 7 filminin müziğiydi. İzlemediyseniz bilmiyor olabilirsiniz ancak YouTube’da rekor kırmış.

5. Cocomelon Nursery Rhymes - Wheels on the Bus (2018) / 6.5 milyar

Videoya telif hakkı nedeniyle erişemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

5. sırada karşımıza tekrardan çocuk şarkısı çıkıyor. Belki bir ihtimal, çocuğunuz varsa biliyor olabilirsiniz.

4. Cocomelon Nursery Rhymes - Bath Song (2018) / 6.8 milyar

Videoya telif nedeniyle erişemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Çocuğuna banyo yaptıran herkes aynı şarkıyı dinlemiş belli ki…

3. LooLoo Kids - Johny Johny Yes Papa (2016) / 6.9 milyar

Bu şarkıyı belki de duymuş olabilirsiniz ancak muhtemelen siz de nereden duyduğunuzu bilmiyorsunuzdur.

2. Luis Fonsi - Despacito (2017) / 8.5 milyar

Videoya telif nedeniyle erişemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Artık duymaktan midemizin bulandığı o şarkı… Tamam güzel evet ama sıktı be…

1. Pinkfong Kids’ Songs & Stories - Baby Shark Dance (2016) / 15 milyar

Videoya telif nedeniyle erişemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Veee 1. sıra. Hepimizin bildiği Baby Shark şarkısının sadece YouTube’da 15 milyar dinlenebileceğini tahmin edebilir miydiniz?

Sizi en çok şaşırtan hangisi oldu? Buyrun yorumlara…