YouTube, aslında şu ankinden çok farklı bir platform olarak kurulmuştu. Bu içeriğimizde dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birinin aslında bir flört uygulaması olarak başlamasına bakıyoruz.

Google bünyesinde faaliyet gösteren YouTube, şu anda dünyanın en büyük video platformu konumunda bulunuyor. YouTube’da kategori fark etmeksizin her türden milyarlarca video bulunuyor ve her gün yenileri ekleniyor. Ancak her zaman durum böyle değildi. Öyle ki YouTube, en başta çok farklı bir amaç için kurulmuştu.

YouTube kurucuları Steve Chen, Jawed Karim ve Chad Hurley, YouTube’u en başta şu anki gibi bir her türden video platformu olarak çıkarmamıştı. Orijinalinde bir flört uygulamasıydı! Evet, yanlış okumadınız. YouTube, ilk başta bir flört uygulaması olarak çıkmıştı.

Macera, 2005 yılında bir flört uygulaması olarak başladı

*YouTube'un flört uygulaması olduğu zamanlardan bir görüntü.

Üç eski PayPal çalışanı olan Chen, Karim ve Hurley, “youtube.com” alan adını aldıklarında akıllarındaki bir video odaklı bir online flört platformu kurmak vardı. Steve Chen, 2016’da verdiği bir demeçte, “Flört uygulaması kurmanın en iyi seçenek olduğunu düşünmüştük.” ifadelerini kullandı.

Bu şekilde maceraları başladı. Sitenin ana amacı, insanların kendi hayallerindeki partnerlerini anlattıkları videolar eklemelerini ve bunlar yoluyla yeni insanlarla tanışmalarını sağlamaktı. Ancak işler hiç planladıkları gibi gitmedi.

İnsanlara video yüklemeleri için para bile ödediler ancak istenilen seviyeye asla ulaşamadı

Video tabanlı flört uygulaması YouTube’un başarılı olması için tabii ki kullanıcılara ihtiyaç vardı. Ancak bu yaklaşım kimsenin ilgisini çekmedi. Kurucu ortak Jawed Karim, yaptığı açıklamada “Olan bitenlerin hiçbir anlamı yoktu. Gerçek bir flört videosu almak için o kadar çaresizdik ki her çaresiz kalanın yapacağı gibi Craiglist’e (ABD’de bir ilan sitesi) yöneldik.”

İşte YouTube kurucuları, burada kadınlara platforma video yüklemeleri için para bile teklif etmeye başladı. Söylediklerine göre video başına 20 dolara kadar çıkan paralar teklif ettiler ancak hiç kimseden onay alamadılar ve istedikleri videoları yükletemediler. Bu da üçlüyü farklı bir strateji benimsemeye itti.

YouTube, neden flört uygulaması olarak başarılı olmadı?

Bunun arkasında birçok farklı neden olabilir. 2000’ler başında flört uygulamaları öyle inanılmaz popüler değildi. Ayrıca insanlar da kamera karşısına geçmeyi pek istemiyordu. Bu da video odaklı bir flört uygulamasının başarısız olmasına neden oldu.

Flört yaklaşımının başarısızlığından sonra günümüzdeki YouTube ortaya çıktı

*YouTube'a yüklenen ilk video.

Chen’in açıklamalarına göre üçlü, “Madem flört olmuyor, biz de YouTube’u her tür videoya izin veren bir platforma çevirelim” fikrini benimsemeye başladı. Bunun ardından da teknoloji dünyasına adını altın harflerle yazdıracak bildiğimiz YouTube resmen başladı. Herkesin bildiği, kuruculardan Jawed Karim’in yüklediği “Me at the zoo” da 24 Nisan 2005’te platforma eklenerek resmen internetin en önemli platformlarından birinin öncüsü oldu.

Kısa sürede alanında dünyanın en büyüğü oldu

*YouTube'un kurucularından Chad Hurley (sol) & Steve Chen (sağ)

YouTube’un her videonun yüklenebildiği bir platform olması herkesin ilgisini çekti ve kısa sürede popülerleşmesini sağladı. Bu yüzden de çıktıktan kısa bir süre sonra Ekim 2006’da Google tarafından 1,65 milyar dolarlık bir fiyata satın alındı. Geçen 20 yıllık süreçte de platform yeni özellikler alarak evrim geçirdi ve şu anki hâlini aldı. Bugün YouTube’un aylık 2,7 milyar civarında aktif kullanıcısı var. Bu konuda Facebook’tan sonra en çok kullanıcıya sahip 2. platform konumunda.