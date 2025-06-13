Dünyanın en popüler internet tarayıcıları arasında yer alan Firefox'un logosundaki hayvanın sanıldığı gibi tilki olmadığını biliyor muydunuz? İşte logoda yer alan o hayvan.

Mozilla bünyesinde faaliyet gösteren Firefox, dünyanın en popüler internet tarayıcılarından biri konumunda bulunuyor. 2004’ten beri hayatımızda olan tarayıcının logosu da çok ikonik. Turuncu rengin hakim olduğu logo, yıllar içinde çok kez değişse de ana tasarımını koruyor. Burada dünya etrafına sarılmış bir hayvan görüyoruz.

Pek çok kişi bu hayvanın tilki olduğunu düşünüyor. Hatta tarayıcının ismindeki tilki anlamına gelen “fox” kelimesi de bunu destekliyor. Ancak maalesef bu yanlış. Öyle ki Firefox’un amblemindeki hayvan tilki değil.

Firefox logosundaki hayvan tilki değil kırmızı panda!

Evet, yanlış okumadınız. Yıllardır tilki sandığınız o hayvan aslında bir tilki değil. Tipi ne kadar tilkiye benzese de logoda gördüğümüz bu canlı, doğu Himalaya ve güneybatı Çin taraflarına özgün olan bir hayvan olan kırmızı panda. Kırmızı panda ismi Çinceden İngilizceye çevrildiğinde ise “Firefox” oluyor. Yani oradaki “fox” tilki değil. Kelimenin tamamı direkt kırmızı panda anlamına geliyor.

Firefox logosu Neden tilkiye benziyor?

Şirket, logoyu tasarlarken görsel olarak insanların daha fazla aklında kalacak, dinamik ve simgesel bir figür istemişti. Bu yüzden de kırmızı panda daha ince ve tilkiye benzeyen ve alev gibi kuyruğu olan bir şekilde tasarlandı.

Firefox logosu nasıl ortaya çıktı?

*2004'teki ilk Firefox logosu.

Gelelim bu ikonik logonun hikâyesine. Aslında hikâye 2004’ün öncesine dayanıyor. 1990’larda ekip Netscape şirketi ismi altında bu tarz bir projeye başlamıştı ancak şirketin başarısız olması ve satılması nedeniyle asıl başlangıç 2000’lere kadar sarktı. 2000’lerin başında şu an Firefox olarak bildiğimiz tarayıcının logosu alevlerinden yeniden doğan bir anka kuşuydu.

Ancak anka kuşu anlamına gelen “Phoenix” ismini başka bir şirket sahibi olduğu için değiştirmek zorunda kaldılar. Hâliyle logo da değişecekti. Yeni logo ve isim arayışında internette pek bilinmeyen ancak mitolojik de bir yaratık olmayan hayvan ismi aramaya başladılar. Bu da kırmızı pandaydı. İşte 2004’te hayatımıza giren Firefox’un ismi ve logosu bu şekilde belirlenmiş oldu.

Firefox logosu yıllar içinde böyle değişti

Mozilla, Firefox’un tilki sanılan kırmızı pandalı logosunda 2004’ten birçok kez tasarım değişikliğine gitti. Ancak ana tema asla değişmedi. Şu anki logo bile hâlâ orijinaline çok benziyor. Her birinde dünyanın etrafını saran, turuncu renkli, alev benzeri desenlere sahip kuyruğa sahip bir kırmızı panda görüyoruz. İster tilki ister panda olsun Firefox logosunun teknoloji tarihinin en ikonik logolarından biri olduğunu söylemek kesinlikle yanlış olmaz.