Artık YouTube'daki çoğu videoyu 4K gibi yüksek çözünürlüklerde izleyebilsek de hâlâ 144p seçeneğinin olduğunu görüyoruz. Peki görüntü teknolojileri bu kadar artmışken neden hâlâ 144p var?

Gelişen teknolojiyle birlikte her gün internette izlediğimiz videoların kaliteleri de ciddi anlamda iyileşmiş durumda. Artık YouTube’da herhangi bir videoyu 4K kalitede izleyebiliyoruz. Ancak YouTube’un herkesin dikkatini çeken bir özelliği var. O da videolarda hâlâ 144p kalite seçeneğinin yer alması. Peki bunun nedeni ne?

“Yıl olmuş 2025 neden hâlâ YouTube’da 144p yer alıyor?” diye soranlardansanız doğru yere geldiniz. Bu düşük kalitenin hâlâ videolarda yer almasının birden fazla nedeni var. Bu içeriğimizde bu nedenleri sizler için detaylı bir şekilde açıklayacağız ve 144p’nin hâlâ gerekli olmasının sebeplerini göstereceğiz.

Önce şunu yanıtlayalım: 144p tam olarak nedir?

144p kalite seçeneği, videoların 144 piksel yüklekliğinde oynatıldığı bir çözünürlük seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda en düşük kalitelerden biri olan bu video formatında görüntüler, âdeta “tost makinesiyle çekilmiş gibi” bir havaya sahip olur ve genellikle piksel piksel görünür. 144p kalitedeki videoların avantajı da vardır. Bu da çok düşük veri tüketimidir. Öyle ki 1 dakikalık video yalnızca 1-2 mb veri tüketebilir.

YouTube’da neden hâlâ 144p seçeneği var?

Düşük internet hızlarına sahip olan kullanıcılar

Veri tasarrufu sağlamak

Eski ve düşük donanımlı cihazlar

YouTube’un erişilebilirlik politikası

Maliyetleri ve yükü azaltmak

Düşük internet hızlarına sahip kullanıcılar

İnternet altyapısı dünya genelinde gelişmeye devam etse de dünyanın her yerinde öyle yüksek hızlı internet sunulmuyor. Bu da hâlâ milyonlarca insanın düşük internet hızlarına sahip olduğu, yüksek çözünürlükte videoları izleyemediği anlamına geliyor. İşte 144p gibi seçenekler, minimum düzeyde de de olsa video içeriklere erişim sağlamasına olanak tanıyor. Bu yüzden aslında çok gerekli diyebiliriz.

Veri tasarrufu

Hepimizin de bildiği gibi 1080p, 4K kalitede videolar izlemek yüksek veri tüketimine neden olabiliyor. Kaliteyi ne kadar düşürürsek de veri tüketimi azalıyor. İşte 144p bunun için de gerekli. Düşük çözünürlük, kullanıcıların veri tasarrufu yapmasını sağlayabilir. Böylece ülkemizde olduğu gibi sınırlı mobil internet kullananların çok işine yarar. Ayrıca sadece sesi için videoları açanların da işine yaradığını ve tasarruf etmesini sağladığını söyleyebiliriz.

Eski ve düşük donanımlı cihazlar

Kabul edelim, şu anda herkes son model telefonları, bilgisayarları kullanmıyor. Hatta bazı insanlarda bayağı eski cihazlar da var. İşte böyle sistemlerde çalışan ve donanımı, yazılımı eskiyen cihazlar yüksek kaliteli içerikleri düzgün oynatamıyorlar. Bu yüzden de 144p gibi düşük çözünürlükler o cihazlar için vazgeçilmez hâle geliyor.

YouTube’un erişilebilirlik politikası

Google bünyesinde YouTube, erişilebilirlik politikasına sahip. Yani amacı dünyadaki her bir insanın platformunu kullanıp video izleyebilmesini sağlamak. Eğer her video minimum 720p falan olsaydı bu gerçekleşmez, kötü internete sahip insanlar videoları izlemezdi. 144p bu konuda çok yardımcı oluyor.

Maliyetleri ve yükü azaltmak

YouTube, dünyanın en büyük video platformu. Her gün milyarlarca saatlik videolar izleniyor. Tüm bu videoların mümkün olan en yüksek çözünürlükte sunmak, şirketin sunucu maliyetlerini ve bant genişliği tüketimini inanılmaz seviyelere çıkarırdı. 144p gibi düşük çözünürlükler hem YouTube’un operasyonel maliyetlerini düzeltiyor hem de global ağ altyapısı üzerindeki yükü azaltıyor.

144p seçeneği kalkacak mı?

Teknolojik gelişmeler aynı hızda giderse bir gün 144p’nin artık yer almadığını görebiliriz. Ancak bu kısa vadede olacak bir şey değil. Hâlâ internet altyapılarının her yerde yeterli olmaması, veri tasarrufları gibi nedenlerden dolayı bir süre daha bizimle kalacağını söyleyebiliriz.

Sonuç olarak 144p’nin “herkes için erişim” yaklaşımının bir yansıması olduğunu ve göründüğünden çok daha önemli bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.