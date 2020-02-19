YouTube Gaming'de En Fazla İzlenen Yayınlar Hileler Üzerine

YouTube’un 2015 yılında yayına başlattığı YouTube Gaming, hala oyuncular tarafında takip ediliyor. Ancak WIRED tarafından açıklanan yeni veriler, YouTube Gaming’in tam olarak güvenilir bir platform olmadığını gösteriyor.

YouTube’un oyuncular için kurduğu platform YouTube Gaming hakkında tartışmalar ciddi tartışmalar baş gösterdi. WIRED, YouTube Gaming’de en fazla izlenen oyun videolarının dolandırıcılık ögeleri ve oyunlara dair hilelerle dolu olduğunu iddia etti. WIRED aynı zamanda geçtiğimiz hafta en fazla izlenen YouTube Gaming içeriklerinin reklam tuzakları ile dolu olduğunu belirtti.

WIRED, örnek olarak geçtiğimiz günlerde GTA 5 ile ilgili yayınlanan bir içeriği gösteriyor. Rockstar sunucularını bir şekilde alt ederek istediği kadar parayı oyuncuya kazandırmayı vadeden içerik, insanları özel bir internet sitesini yönlendiriyor. Oyuncuların bu internet sitesine girip sınırsız miktarda parayı GTA 5’e yükleyebildikleri iddia ediliyor. Ama internet sitesi oyuncuları iki farklı siteye daha yönlendirip kişisel bilgilerini girmelerini istiyor.

YouTube Gaming’deki bu içeriğin sohbet kısmında oyuncular, istenilenleri yaptıkları halde paranın oyuna yüklenmediğini söylediler. YouTube Gaming’in en fazla izlenenleri arasında yer alan bu içerik, geçtiğimiz hafta sonu 21 saat boyunca yayında kaldı.

Güvenlik şirketi ZeroFox yöneticisi Zack Allen, yayını yapan hesap olan Queen PSH’nin Ekim 2016’dan beri aktif bir şekilde benzer yöntemleri uyguladığını açıkladı. Queen PSH’nin yönlendirdiği internet sitesini inceleyen Zack Allen, dolandırıcılık ve pornografi içerikli 18 sitenin daha yönlendirilen internet sitesine olan bağını ortaya çıkardı.

YouTube, ocak ayından bu yana birkaç tane dolandırıcılık hesabını kapattı. Ancak hala bir kısmı YouTube Gaming’de yer almaya devam ediyor. Dolandırıcılık hesapları tarafından yapılan yayınlar YouTube Gaming’de yer almaya devam ederken, bazı yayınlarının onbinlerce izlendiği görülüyor. Bu izlenme sayılarının hepsi gerçek insanlardan oluşmuyor. Dolandırıcılar, yayınların daha görünür olmasını sağlamak için yayınlara sahte trafik yönlendiriyorlar.