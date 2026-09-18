Bu içeriğimizde YouTube izleme geçmişi kapatma işleminin bilgisayar ve telefonda nasıl yapıldığını, ayarı değiştirdiğinizde nelerin etkilendiğini inceliyoruz.

YouTube'da hesabınız açıkken izlediğiniz videolar, ilgili geçmiş ayarı etkin olduğu sürece kaydediliyor. Bu kayıtlar daha önce açtığınız bir videoya tekrar ulaşmayı kolaylaştırırken platformun size göstereceği içerikleri kişiselleştirmesinde de kullanılıyor.

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YouTube izleme geçmişi kapatma işlemini yaptığınızda ise bundan sonra açacağınız videoların geçmişe eklenmesini durdurabilirsiniz. Burada geçmişi kapatmak ile silmek aynı anlama gelmiyor. Kayıt özelliğini devre dışı bırakmanız eski videoları listeden kaldırmıyor, yalnızca yeni izleme etkinliklerinin kaydedilmesini engelliyor.

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Bilgisayarda YouTube'un izlediklerinizi kaydetmesini durdurun

Bilgisayarda YouTube izleme geçmişini kapatmak için Google hesabınızdaki YouTube Geçmişi kontrollerini kullanabilirsiniz. Bu bölüm yalnızca geçmişi görüntülemek için değil, hangi YouTube etkinliklerinin hesabınıza kaydedileceğini belirlemek için de kullanılıyor.

İzlediğiniz videoların kaydedilmesini durdurmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Google hesabınızdaki YouTube Geçmişi sayfasını açın. YouTube'da kullandığınız hesapla oturum açtığınızdan emin olun. Kontroller bölümüne geçin. YouTube geçmişi ayarlarını bulun. İzlediğiniz YouTube videolarını dahil edin seçeneğinin işaretini kaldırın. Ekrana gelen uyarıyı kontrol ederek değişikliği onaylayın.

Bu yöntemin önemli tarafı, arama geçmişinizi açık bırakabilmeniz. Google'ın YouTube Geçmişi kontrollerinde izlenen videolar ile YouTube'da yapılan aramalar için ayrı seçenekler bulunuyor. Dolayısıyla yalnızca izlediğiniz videoların kaydedilmesini istemiyorsanız arama geçmişini de kapatmanız gerekmiyor.

YouTube geçmişinin tamamını durdurmayı tercih ederseniz aynı sayfadaki genel geçmiş kontrolünü kullanabilirsiniz. Bu durumda YouTube'daki etkinliklerin kaydedilmesine yönelik daha geniş bir değişiklik yapmış olursunuz. Yalnızca video kayıtlarını durdurmak isteyenler için alt seçenekleri ayrı ayrı kontrol etmek daha doğru.

Ayar kapatıldıktan sonra izlediğiniz yeni videolar geçmiş listenize eklenmez. Örneğin daha sonra Geçmiş sayfasına girdiğinizde bu süre içerisinde izlediğiniz içerikleri burada bulamayabilirsiniz.

Bir içeriğin adını hatırlamıyorsanız ve geçmiş kaydı kapalıyken izlediyseniz YouTube geçmişinden geriye dönüp bulma imkânınız olmayabilir. Fikrinizi değiştirdiğinizde aynı bölüme dönerek izlenen videoların kaydedilmesini yeniden açabilirsiniz. Bundan sonraki izlemeler tekrar geçmişe eklenmeye başlar.

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Telefonda izleme geçmişi nereden kapatılıyor?

YouTube izleme geçmişini kapatmak için bilgisayara geçmeniz gerekmiyor. Android ve iPhone'daki YouTube uygulaması üzerinden Google hesabınızın geçmiş kontrollerine ulaşabilirsiniz.

Mobil uygulamada şu yolu takip edin:

YouTube uygulamasını açın. Profil resminize dokunun. Ayarlar bölümüne girin. Tüm geçmişi yönet seçeneğini açın. Üst taraftaki Kontroller sekmesine geçin. İzlediğiniz YouTube videolarını dahil edin seçeneğinin işaretini kaldırın. Değişikliği onaylayın.

iPhone ve iPad'de de YouTube geçmişi Google hesabının etkinlik kontrolleri üzerinden yönetilebiliyor. İlgili ayarı kapattığınızda aynı Google hesabıyla yaptığınız yeni izleme etkinliklerinin geçmişe kaydedilmesi duruyor.

Burada cihazdan çok hesap ayarını değiştirdiğinizi unutmamak gerekiyor. Google, YouTube geçmişini Google hesabınızın etkinlik kontrollerinden biri olarak yönetiyor. Dolayısıyla aynı hesabı kullandığınız cihazlardaki YouTube geçmişi davranışı bu tercihten etkilenebiliyor.

Geçmiş kaydını daha sonra yeniden etkinleştirmek isterseniz aynı menüye dönmeniz yeterli. İzlediğiniz YouTube videolarını dahil edin seçeneğini yeniden işaretlediğinizde bundan sonraki videolar geçmişe kaydedilmeye devam eder.

İzleme geçmişinin kapalı olduğu dönemde açtığınız videolar ise ayarı sonradan etkinleştirdiğiniz için geçmişe geriye dönük şekilde eklenmez. Kayıt yalnızca özellik açıkken gerçekleşen yeni etkinlikler için devam eder.

Geçmişi kapattıktan sonra listenize baktığınızda eski videoları hâlâ görmeniz ise bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü YouTube izleme geçmişini kapatmak, daha önce kaydedilmiş içerikleri otomatik olarak silmiyor.

Geçmişi kapatınca eski kayıtlar ne oluyor?

YouTube izleme geçmişini kapattıktan sonra Geçmiş sayfasına girdiğinizde daha önce izlediğiniz videolarla karşılaşmaya devam edebilirsiniz. Bunun nedeni kapatma ve silme işlemlerinin farklı görevleri yerine getirmesi.

İzleme geçmişini kapatmak, özellik devre dışı olduğu sürede açtığınız yeni videoların geçmişe kaydedilmesini engelliyor. Daha önce kaydedilmiş videolar ise hesabınızda kalmaya devam ediyor. Eski kayıtların da kaldırılmasını istiyorsanız bunları ayrıca silmeniz gerekiyor.

YouTube geçmişini yönetirken temel olarak üç farklı seçenekle karşılaşabilirsiniz:

Geçmişi kapatma: Yeni izlediğiniz videoların kaydedilmesini durdurur. Geçmişi silme: Daha önce kaydedilmiş etkinlikleri kaldırır. Otomatik silme: Belirlediğiniz süreden eski etkinlikleri düzenli olarak temizler.

Bu ayrım sayesinde bütün geçmişinizi silmeden yeni kayıtların oluşmasını engelleyebilirsiniz. Tersi de mümkün. Eski kayıtları temizledikten sonra geçmiş özelliğini açık bırakırsanız bundan sonra izlediğiniz videolar yeniden kaydedilmeye başlar. Geçmişinizde bulunan eski bir videoyu kaldırmak istiyorsanız bütün kayıtları temizlemeniz de şart değil. İlgili içeriği tek başına silebilirsiniz. Fakat bu işlemleri daha önce ele aldığımız geçmiş silme yöntemleriyle karıştırmamak gerekiyor.

Ana sayfadaki öneriler değişebilir

YouTube izleme geçmişini kapatmanın etkisi yalnızca Geçmiş sayfasıyla sınırlı kalmıyor. Platform, izleme geçmişini size hangi videoların önerileceğini belirlemek için kullandığı sinyallerden biri olarak değerlendiriyor.

Bu nedenle geçmiş kaydını kapattığınızda izlediğiniz yeni videolar önerilerin şekillenmesine aynı şekilde katkıda bulunmayabilir. Uzun süre boyunca geçmişi kapalı tutarsanız YouTube'un ilgi alanlarınızı izleme etkinliklerinden anlaması da zorlaşabilir.

Daha belirgin değişiklik ise yeterli geçmişi bulunmayan hesaplarda ortaya çıkıyor. YouTube, önemli düzeyde önceki izleme geçmişi bulunmayan ve geçmiş ayarı kapalı olan hesaplarda ana sayfa önerileri gibi izleme geçmişine dayanan özelliklerin devre dışı bırakılabileceğini belirtiyor.

Böyle bir durumda YouTube ana sayfası alıştığınız kişiselleştirilmiş video akışından daha sade görünebilir. Arama çubuğu ve sol taraftaki menü gibi temel gezinme seçenekleri kullanılmaya devam ederken geçmişe dayanan öneriler gösterilmeyebilir.

Bu durum hesabınızda teknik bir sorun bulunduğu anlamına gelmiyor. İzleme geçmişini yeniden etkinleştirip video izlemeye başladığınızda platform yeni etkinliklerden tekrar yararlanabilir. Geçmişi yalnızca birkaç içerik için kapatmayı düşünüyorsanız bu nedenle sürekli ayar değiştirmeniz şart değil. YouTube'un mobil uygulamasında bunun için daha pratik bir seçenek bulunuyor.

Birkaç video için geçmişi kapatmanıza gerek yok

Normalde izleme geçmişinizi kullanmak istiyor fakat belirli bir oturumdaki videoların hesabınıza kaydedilmesini istemiyorsanız Gizli modu tercih edebilirsiniz. Bu özellik, YouTube'u hesabınızdan çıkış yapmışsınız gibi kullanmanıza imkân tanıyor.

Android'deki YouTube uygulamasında Gizli modu açmak için profil resminize dokunduktan sonra Gizli modu aç seçeneğini kullanabilirsiniz. Gizli mod etkin olduğunda ekranın alt tarafında bu modu kullandığınızı belirten bir hatırlatma görünüyor. Bu oturumdaki arama geçmişi hesabınıza kaydedilmiyor ve izlediğiniz içerikler hesabınızın izleme geçmişine eklenmiyor.

Gizli oturumun kendine ait bir yapısı bulunduğu için abonelikleriniz gibi hesabınıza bağlı bazı özellikleri kullanmaya çalıştığınızda YouTube sizden Gizli modu kapatmanızı isteyebilir. Gizli modda 90 dakikadan uzun süre işlem yapılmazsa oturum otomatik olarak sona eriyor. Ardından YouTube uygulamasına döndüğünüzde daha önce kullandığınız hesaba geri dönüyorsunuz.

Bu seçenek, geçici kullanımlarda bütün izleme geçmişini kapatmaktan daha pratik olabilir. Söz gelimi normalde ilgilenmediğiniz bir konu hakkında birkaç video izleyecekseniz Gizli modu açıp oturumun ardından normal kullanımınıza dönebilirsiniz. YouTube izleme geçmişi kapatma özelliği ise daha uzun süre boyunca hiçbir yeni videonun hesabınıza kaydedilmesini istemediğiniz durumlara uygun. Geçmişi yeniden kullanmak istediğinizde aynı hesap kontrollerine dönüp video kayıtlarını tekrar etkinleştirmeniz yeterli. Böylece geçmişi tamamen silmek zorunda kalmadan YouTube'un hangi dönemlerde izlediklerinizi hatırlayacağını kendiniz belirleyebilirsiniz.