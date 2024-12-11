Google, YouTube'un çocuklar için geliştirilen versiyonu YouTube Kids'in tasarımını değiştiriyor. Bu kadar geniş çaplı değişiklik, en son 2017 yılında yapılmıştı.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'un çocuklar için tasarlanmış versiyonu olan YouTube Kids, büyük bir güncelleme almaya hazırlanıyor. Bundan 10 yıl kadar önce hayatımıza giren platform, 2017 yılından beri tasarım açısından bu kadar büyük değişiklikler görmemişti.

Edinilen bilgilere göre gelecek haftalar itibarıyla iOS ve Android kullanıcıları için sunulacak yeni tasarım, YouTube Kids deneyimini büyük ölçüde değiştirecek. Çünkü çocuklar, bu güncelleme ile ilk kez portre modunda da video izleme imkânı yakalayacaklar. Oysa YouTube Kids, şimdiye kadar sadece yatay modda video oynatmaya izin veriyordu.

YouTube Kids'in yeni tasarımı böyle görünecek

YouTube Kids'in en üst kısmında, çeşitli konularla ilgili videolara hızlıca ulaşılmasını sağlayan bir dizi buton bulunacak. Sağ üst kısımda ise ebeveyn denetimlerinin de yapılmasını sağlayan ayarlar bulunmaya devam edecek. Ana sayfa, Arama, Profil ve Envanteriniz gibi seçenekler, ekranın alt kısmında kendini gösterecek. Envanteriniz seçeneği, daha önce izlemiş, etkileşim verdiğiniz veya indirmiş olduğunuz videolara hızlıca ulaşmanızı sağlayacak.

Bu arada; söz konusu değişikliklerin sadece mobil uygulamalar için geçerli olduğunu söyleyelim. Yani web sürüm ile akıllı TV'lerdeki YouTube Kids değişiminde herhangi bir değişim olmayacak.