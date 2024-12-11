YouTube'un, Playables'da oyunları gerçek zamanlı olarak oynama imkanı sunan yeni çok oyunculu modu test ettiği ortaya çıktı.

YouTube'un çok oyunculu mini oyunları test etmeye başladığı ortaya çıktı. Yeni çok oyunculu mod özelliği "Playables” ücretsiz oyun koleksiyonunda yer alacak.

YouTube, yaklaşık bir yıldır uygulamasında ve web sitesinde “Playables” adlı mini oyunları test ediyor. Bu sene mayıs ayında, yalnızca premium kullanıcılara sınırlı olan bu ücretsiz oyun kataloğunu tüm kullanıcılara açtı.

YouTube, çok oyunculu modu test ediyor

YouTube, Playables için oyun portföyünü sürekli olarak büyütüyor. Şu anda ise Aksiyon, Arcade, Zeka ve Bulmaca, Bilgi ve Kelime, Yarış, Simülasyon ve Spor gibi kategorilerde 130'dan fazla oyun bulunuyor. Yeni test edilen çok oyunculu özellik, kullanıcıların Playables üzerindeki oyunları gerçek zamanlı olarak diğer kullanıcılarla oynamasına olanak tanıyor olacak.

YouTube ise bu özellik ile kullanıcı katılımını artırmayı hedefliyor. Playables üzerindeki bu yenilikler, YouTube'un platformda kullanıcıların daha uzun süre kalmasını sağlamayı amaçlıyor olacak.

YouTube, kullanıcı katılımını artırmak için oyunları kullanan tek platform değil. Netflix ve LinkedIn gibi birçok platform da kullanıcı etkileşimini artırmak amacıyla oyunlar ekliyor. Bakalım, bu oyun hamleleri kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacak?