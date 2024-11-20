Bazı şanslı kullanıcılar, YouTube Music'in yıllık özetini erken görmeye başladı. Özetler, normalde kasım sonu yayımlanıyordu.

Müzik uygulamalarının belki de en iyi özelliği, her yılın sonlarına doğru o yıl en çok neler dinlediğinizi gösteren özetler yayımlamaları. YouTube Music de “Recap” özelliği ile bunu yapanlar arasında. Şirket, yıl sonunda en çok dinlediğiniz sanatçılardan şarkılara ve aylık dinleme alışkanlıklarınızdan ruh hâlinize kadar birçok şeyi gösteriyordu.

Bu yılki özetlerini beklerken ilginç bir gelişme yaşandı. Bazı kullanıcılar, YouTube Music’teki 2024 özetlerini erken görmeye başladılar.

Normalde herkese kasım sonu geliyordu

*Bu yılki özetini erken alan bir Reddit kullanıcısı (u/FesteringDarkness)

Reddit gibi platformlardan yapılan paylaşımlara göre bazı şanslı YouTube Music kullanıcılarına bu yılki özetleri biraz önceden gösterilmeye başladı. Bu kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerinden özelliği görebiliyoruz.

Tabii en çok dinlene şarkıları ve sanatçıları içeren tek bir ekran görüntüsü olduğu için ne gibi yenilikler var anlamak mümkün değil. Ancak YouTube’un her sene olduğu gibi bu sene de özetlere önemli değişiklikler ekleyeceğini tahmin edebiliriz. Yani muhtemelen çok daha kişisel özetlerle karşılaşacağız.

Bazı kullanıcılara erken gelse de YouTube Music’in özetleri genelde kasım sonu civarı resmî olarak sunuluyor. Yani bir sürpriz olup herkese erken yayımlamazlarsa daha 9-10 civarı var. Geçen seneki özet, 29 Kasım’da yayımlanmıştı. Bu sene de aynı olup olmayacağını bekleyip göreceğiz.