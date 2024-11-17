YouTube, Android 19.45 sürümüyle alt çubuğundaki simgeleri yenileyerek navigasyonu daha belirgin hâle getirdi.

YouTube, geçtiğimiz ay açıkladığı yeni özellikler ve tasarım güncellemelerinin bir parçası olarak Android kullanıcıları için alt çubuğun simgelerini güncelledi.

Güncellenmiş simgelerin yeni versiyonu platformun navigasyonunu daha da belirgin hâle getirdi.

Tasarımda değişikliğe gitti

Android kullanıcıları için YouTube, 19.45 sürümünü yayımlayarak alt çubuğundaki simgeleri güncelledi. Yenilenen simgeler, genel olarak daha belirgin hatlar ve yuvarlatılmış köşelerle karşımıza çıkıyor. Ana Sayfa simgesi, daha net bir görünüme kavuşurken, Shorts simgesindeki değişiklik de tasarımsal olarak daha da belirgin bir hale geldi.

İçerik oluşturma için kullanılan artı (+) simgesi, artık gri bir çember içinde yer almakta ve kenarlıkları kaldırılmış durumda. Abonelikler simgesi ise daha sade bir tasarıma geçiş yaparak daha yuvarlak bir görüntü kazanmış. Güncellenmiş yeni versiyonu Android kullanıcıları için erişilebilir hale getirilmişken, iOS'larda henüz kullanılabilir durumda değil.