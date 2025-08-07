Mobil uygulamalarda yapılan küçük değişiklikler, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle video izleme alışkanlıklarını değiştiren otomatik ayarlar, zaman zaman şikâyet konusu olabiliyor. YouTube’un Android uygulamasında da benzer bir durum gündemde. Şimdi ise bu şikâyetlerin odağındaki otomatik yakınlaştırma özelliği için bir kapatma seçeneği sunulmaya hazırlanıyor.

Android kullanıcılarının tepkisini çeken “Otomatik Yakınlaştırma” özelliğine sonunda kapatma seçeneği geliyor. Yeni ayarla birlikte videolarda yaşanan kontrolsüz yakınlaştırma sorunu ortadan kalkacak.

YouTube’un Android uygulamasında bir süredir kendiliğinden devreye giren “Otomatik Yakınlaştırma” özelliği, videoları ekranı tamamen kaplayacak şekilde yeniden konumlandırıyor. Ancak bu durum, görüntünün kenarlarının kesilmesine ve içeriğin bir kısmının görünmemesine neden oluyor. Üstelik özelliği kullanıcı ayarlarından bağımsız çalıştığı için şu ana kadar kapatmanın bir yolu da yoktu.

YouTube’a “Otomatik Yakınlaştırma” için manuel kapatma seçeneği geliyor

Yeni gelecek özellikle birlikte ise bu durum değişiyor. Uygulama kodlarında ortaya çıkan bilgilere göre, “Otomatik Yakınlaştırma” özelliğini manuel olarak kapatmaya yarayan yeni bir ayar yolda. Bu seçeneğin, “Zoom to fill screen” (Ekranı doldurmak için yakınlaştır) ayarının hemen altında yer alması bekleniyor.

YouTube bu yeni ayarın ne zaman aktif olacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak uygulama kodlarında görülen detaylar, özelliğin yakında kullanıma sunulacağını gösteriyor. Böylece videonun ekranı doldurup doldurmayacağına artık kullanıcılar karar verecek.