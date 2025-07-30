Televizyon ekranlarından video izleme alışkanlıkları her geçen gün artarken, platformlar da bu deneyimi geliştirmek için yeni adımlar atıyor. YouTube, içerik tüketimini daha verimli hâle getirecek bir özellikle yeniden gündemde. Özellikle uzun videolarda zaman kazandırmayı hedefleyen bu yenilik, izleme alışkanlıklarını değiştirebilir.

YouTube’un Premium aboneleri için sunduğu yapay zekâ destekli “İleriye Atla” özelliği artık televizyonlarda da kendini göstermeye başladı. Bu özellikle birlikte videolardaki en çok izlenen bölümlere zahmetsizce atlamak mümkün hâle geliyor.

YouTube, geçtiğimiz yıl web ve mobilde sunduğu “Jump Ahead” (İleriye Atla) özelliğini şimdi de bazı TV cihazlarında test etmeye başladı. Bu sayede kullanıcılar, bir videonun en çok ilgi gören kısmına zahmetsizce atlayabiliyor.

Video çubuğundaki işaretli bölgelere atlamak artık mümkün

Yapay zekâ destekli bu sistem, izleyicilerin videolarda en çok geçtiği bölümleri analiz ederek en ilgi çekici kısımları belirliyor. Web ve mobilde hızlı ileri sarma tuşuna iki kez dokunmak yeterliyken, TV’de bu işlem uzaktan kumandadaki sağ ok tuşuyla yapılıyor. Video çubuğunda görünen işaretli noktalara bu şekilde kolayca ulaşmak mümkün. Özellik artık “Oturma Odası” kategorisindeki cihazlarda da yer alıyor ancak hangi cihazlara ne zaman geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

YouTube’dan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil ancak bazı kullanıcılar özelliğin Samsung TV ve Google TV gibi cihazlarda aktif olduğunu söylüyor. Görünen o ki, bu yenilik yavaş yavaş daha fazla cihaza ulaşmaya başlayacak.