Güney Koreli bir YouTuber, canlı yayında Samsung Galaxy Z Fold7 modelini 200 bin kez katlayıp açtığı ilginç bir deney yapmaya başladı. 200 bin katlanmanın sonunda telefonun ne durumda olduğunu kontrol edecek.

Samsung, yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7’yi geçen ay tanıtmıştı. Tabii ki bu modellerden en çok dikkat çekeni, ince tasarımı ve etkileyici özellikleriyle Z Fold7 modeliydi. Hâliyle her yeni telefon çıktığında dünya çapındaki teknoloji YouTuber’ları bu cihazlara dair videolar çekiyor. Aralarında ilginç olanlar da yok değil.

“tech-it” ismine sahip Güney Koreli YouTuber da bunlardan biri. Öyle ki bu YouTuber, canlı yayın açarak Galaxy Z Fold7’nin katlanmaya ne kadar dayanıklı olduğunu test etmek istemiş. Hâlâ devam eden yayında YouTuber’ın amacı, cihazı 200 bin kere katlamak.

Canlı yayında 200 bin kez Galaxy Z Fold7'yi katlayıp sonuçlarını inceleyecek:

Yukarıdan 16 bin abonesi bulunan YouTuber’ın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. 4 Ağustos sabahı itibarıyla yayının hâlâ devam ettiğini görebiliyoruz. Siz bu içeriği okurken yayın bitmiş olabilir ancak geriye sarıp hedefine ulaşıp ulaşamadığını görebilirsiniz. Bu haberin yazıldığı an itibarıyla 120 bin katlanmaya ulaşmış durumda. Dinlenmek için ara vererek canlı yayınını sürdürdüğünü de belirtelim.

YouTuber, eğer pes etmezse bugün içinde gerçekten 200 bin katlanmaya ulaşabilir. Bunun ardından telefonun düzgün bir şekilde kalıp kalmayacağını göreceğiz. YouTuber, ara sıra durarak telefonun durumunu kontrol ediyor. Örneğin 95 binde cihaza baktığınıda herhangi bir problem olmadan çalıştığını gözlemlemiş. 120 bin seviyesine ulaştığında da benzer şekilde ne ekranda, ne dokunmatiğinde ne de çalışmasında bir sorun yaşanmamış.

Samsung, daha önce yaptığı açıklamada Z Fold7’nin panelinin ideal koşullarda 500 bin katlanmaya dayanıklı olduğunu belirtmişti. Tabii ki 500 bin çok yüksek bir sayı ve denemesi günler alabilir. YouTuber, bunun yerine 200 bini tercih edip sonuçları görmek istemiş.