Google, en çok da YouTube Premium abonesi olmayan kullanıcıları sevindirecek bir özelliği test etmeye başladı. Ancak bu özellikten faydalanabilmek için YouTube Premium abonesi olan bir kişiye ihtiyacınız olacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, ücretsiz aboneler için efsane bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, YouTube için ödeme yapan kullanıcıların, ödeme yapmayan kullanıcılara reklamsız videolar hediye etmelerini sağlayacak. Peki bu sistem nasıl çalışacak?

YouTube Premium abonesi olduğunuz zaman videolar arasında hiçbir reklam görmezsiniz. Ancak ücretsiz kullanımda bir video izlerken defalarca reklam kesintileri yaşanıyor. İşte ücretsiz kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde reklamsız YouTube deneyiminin neler sunduğunu tam olarak görme fırsatı yakalayacaklar.

Yeni özellik, Türkiye'de de denenebiliyor!

Google'ın resmî destek sayfasında yer alan açıklamaya göre YouTube Premium aboneleri tarafından test edilebilen özellik, Türkiye'de de aktifleştirilmiş durumda. Ancak şirket, bu testin kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle yapıldığını söylüyor. Yaptığımız kontrollerde bu özelliğin kendi YouTube Premium hesabımızda aktif olmadığını gördük. Hâl böyle olunca sizlere reklamsız olarak izleyebileceğiniz bir video hediye edemiyoruz.

Bu arada; YouTube Premium abonelerinin hediye edebilecekleri videolar için bazı kısıtlamalar var. Mesela shorts ve canlı yayınlar için bu özellik kullanılamayacak. Ayrıca lisanslanmış müzikler de bu özellik kapsamında paylaşılamayacak. Kullanıcı, bir ay boyunca en fazla 10 videoyu reklamsız olarak hediye edebilecek ve bu videoları kaç kişinin izlediğinin bir önemi olmayacak. Reklamsız video hediye etmek isteyen kullanıcının yapması gereken tek şey ise Paylaş butonuna dokunduktan sonra "Reklamsız Paylaş" seçeneğini seçmek ve oluşturulan bağlantıyı diğer kullanıcılarla paylaşmak.