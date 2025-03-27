YouTube, kullanıcıların artık sık ziyaret etmediği kanallardan gelen uyarıları azaltacak otomatik bir sistem geliştirdi.

YouTube, ilgilenmediğimiz kanallardan gelen bildirim yağmuruna sonunda bir çözüm buluyor gibi görünüyor. Artık sık uğramadığınız kanallar varsa, onlardan gelen bildirimler otomatik olarak azalacak. Yeni özellikle birlikte bir zamanlar severek takip ettiğiniz ama artık pek uğramadığınız kanallar sizi bildirimlerle rahatsız etmeyecek.

YouTube, yeni sistemle hem sizi gereksiz bildirimlerden kurtarmayı hem de uygulama deneyimini daha sade ve kullanıcı dostu hâle getirmeyi hedefliyor.

Sık ziyaret edilmeyen kanallar bildirimleriyle rahatsız edemeyecek

YouTube’un paylaştığı bilgilere göre yeni bildirim sistemi, kullanıcıların uzun süre önce abone olduğu ancak artık aktif olarak takip etmediği kanalları kapsıyor. Bildirim ayarlarında “Tümünü al” seçeneği açık olsa bile, kullanıcı bu kanalla etkileşim kurmadıysa zamanla bu kanaldan daha az bildirim iletiliyor. Bu sürecin otomatik olarak işlediği, kullanıcıların herhangi bir manuel ayar yapmasına gerek kalmadığı belirtildi.

Yeni sistemin kullanıcıların sık ziyaret ettiği ya da yakın zamanda içeriklerine göz attığı kanalları kapsamadığı açıklandı. Bu tür kanallardan gelen bildirimlerin aynı şekilde gönderilmeye devam edeceği belirtildi. Google, bu özellikle birlikte kullanıcıların ilgisini kaybettiği kanallardan gelen bildirimleri azaltarak, tüm bildirimlerin kapatılmasının önüne geçmeyi hedeflediğini aktardı. Sistemin hâlen test aşamasında olduğu ifade edilirken, tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair herhangi bir tarih paylaşılmadı.