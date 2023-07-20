YouTube, Premium hizmetinin ABD fiyatlarına bir anda zam yaptı. ABD'deki haberlerin ardından Türkiye için de gergin bekleyiş başladı...

Artık sadece bir video paylaşım platformu olmak yerine bir sosyal medya platformuna dönüşen YouTube, bugün endişelendiren haberlerle gündeme geldi. Reklamsız ve çevrimdışı video izleme gibi özellikler sunan Premium hizmetinin fiyatına zam yapıldı.

Ancak söz konusu zam kararı, şu an için yalnızca ABD’de geçerli durumda. Bugüne kadar 11,99 dolar olan bireysel YouTube aboneliğinin yeni fiyatı, zamla birlikte 13,99 dolar olarak düzenlendi.

YouTube Premium’un ABD’deki yeni fiyatları:

Plan Önceki fiyat Yeni fiyat Öğrenci 6,99 dolar 7,99 dolar Bireysel 11,99 dolar 13,99 dolar Aile 22,99 dolar 22,99 dolar

Zam, aile paketine yansıtılmadı. Zira YouTube, ABD için aile paketinin fiyatını geçtiğimiz ekim ayında 17,99 dolardan 22,99 dolara çıkarmıştı.

Türkiye’de zam yapılacak mı?

YouTube Premium abonelik ücretlerine Türkiye’de en son 21 Ekim 2022’de zam yapıldı. Zamdan önce 16,99 TL olan bireysel abonelik fiyatı, 29,99 TL’ye yükseltildi. Bugüne kadar da üzerine herhangi bir düzenleme yapılmadı.

Zammın yapıldığı 21 Ekim tarihinde dolar, 18,50 TL seviyesinde işlem görüyordu. Dolar/TL, bugün 26,90 TL’den işlem görmeye başlarken, geçtiğimiz günlerde 27 TL’yi gördü. Yani özellikle kur nedeniyle halihazırda bir zam beklentimiz var.

ABD’de yapılan son zam da bu beklentinin en büyük destekçisi oldu. Özellikle kurdaki artış nedeniyle Google’ın YouTube Premium için nasıl bir fiyat belirleyeceğini tahmin etmek oldukça zor.

Ancak ABD’de yapılan zammı aynı oranda (%16) yansıtmaya çalıştığımızda, tablo şu şekilde oluyor:

Bireysel paket: 29,99 TL -> 34,78 TL

29,99 TL -> 34,78 TL Aile paketi: 59,99 TL -> 69,58 TL

Eğer kurdaki artışı da aynı oranda (%23) yansıtırsak, tablo şu şekilde güncelleniyor:

Bireysel paket: 29,99 TL -> 42,77 TL

29,99 TL -> 42,77 TL Aile paketi: 59,99 TL -> 85,58 TL

Tabii YouTube Premium’a gelecek olası bir zamda tablo tam olarak böyle olmayabilir.