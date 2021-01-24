Google, video paylaşım platformu YouTube'u PWA haline getirdi. YouTube, bu sayede bilgisayarlara uygulama olarak indirilebilir oldu. YouTube'u bilgisayarınıza yüklemekse fazlasıyla basit.

Günümüzde pek çok büyük internet sitesi veya hizmet, internet tarayıcılarından kendilerine erişen kullanıcılarını normal bir siteyle karşılamıyorlar. Progressive Web Apps (PWA) kategorisine giren bu siteler, normal sitelerden farklı olarak telefonunuzda yüklü olan bir uygulama gibi çalışıyorlar. Günümüzde Spotify, Pinterest, Twitter ve daha birçok dev ismin kullandığı bu sistemin bir diğer avantajı da çevrimdışı kullanımı mümkün kılıyor olması.

Google, Chrome tarayıcısında son haftalarda PWA'ların sunduğu bu çevrimdışı kullanım imkânına yoğunlaşmış durumda. Şirket, Aralık ayının sonlarında geliştiricilerden PWA'ları çevrimdışı kullanıma kavuşturmalarını istemişti. Basit bile olsa çevrimdışı deneyim sunamayan PWA'larınsa Chrome'daki uygulamayı yükleme seçeneğinden mahrum kalacakları açıklanmıştı.

YouTube da PWA olarak yüklenebilir hale geldi:

Son günlerde Google'ın da kendi hizmetlerinin PWA'larını geliştirdiğine şahitlik etmiştik. Şirket, Fotoğraflar uygulamasını da PWA olarak yüklenebilir hale getirmişti. Bugünse YouTube'u Google Chrome tarayıcısından ziyaret eden bazı kullanıcılar, YouTube'un PWA'sının yayınlandığını gördü.

YouTube'un PWA bildirimini gören internet kullanıcıları, haliyle PWA'nın sunduğu özellikler nedeniyle bir konuyu merak etmeye başladı: YouTube, mobil uygulamasında olduğu gibi çevrimdışı video izleme hizmeti mi sunmaya başlayacak? Bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor, ancak PWA'nın böyle bir şeyi mümkün kılacağını söyleyebiliriz.

YouTube'u bilgisayarınıza nasıl yükleyebilirsiniz?

YouTube'u PWA olarak bilgisayarınıza yüklemekse oldukça kolay. Öncelikle YouTube'a gidin ve tarayıcınızın adres çubuğunun en sağında gözüken "+" işaretine basın. Bu işarete bastığınızda karşınıza "Uygulama yüklensin mi?" yazan bir pencere çıkacaktır. Penceredeki "Yükle" seçeneğine basmanızla birlikte YouTube uygulamasının kısayolu masaüstüne eklenecek. Bu sayede YouTube'u tarayıcınızdan değil, telefonda olduğu gibi kendi uygulamasından kullanabileceksiniz.