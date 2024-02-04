YouTube'un bazı kullanıcıları davet ettiği ve test etmeye başladığı yeni özelliğe göre artık, rengine göre de video önerecek. Bu özellik, size video önerirken videonun içeriğine bakmak yerine rengine bakacak.

Sosyal medya platformları için kullanıcılara ilgilerini çekecek içerikler önermek son derece önemlidir. Sonuçta platformda ne kadar vakit geçireceğimiz, ne kadar çok ilgimizi çeken içerikle karşılaştığımıza bağlı. Akışının büyük bir kısmını öneri içerikler oluşturan YouTube içinse doğru videoları önermek, diğer platformlara göre çok daha önemli. Bu nedenle platform, sürekli olarak yeni özellikler denemeye devam ediyor.

YouTube'un öneri videolar için test etmeye başladığı son özellik ise şimdiye kadarkilerin en garibi olabilir. Çünkü YouTube şu anda renklerine göre videolar önermeyi test ediyor. Evet, bildiğiniz yeşil, mavi ya da kırmızı diye bir renk seçiyorsunuz ve YouTube, bu renge göre videolar önermeye başlıyor. "Videonun rengi mi olur?" dediğinizi duyar gibiyiz. Açıklayalım…

YouTube, seçtiğiniz renge göre öneri akışı oluşturacak

YouTube, kapak görseline ve muhtemelen içeriğine bakarak videoları yeşil, kırmızı ve mavi olarak kategorize ediyor. Örneğin kırmızı rengi seçtiniz; YouTube size Apple Vision Pro ile ilgili bir video önerecekse, kırmızı tişörtlü adamın videosunu öneriyor. Tesla videosu önerecekse, kırmızı renkli tesla bulunan videoyu öneriyor.

Seçtiğiniz renge özel öneri sayfası oluşturulacak

"İzleyeceğim videonun kapak renginin ne olduğu ya da videodaki adamın hangi renk tişört giydiği videoyu daha ilgi çekici kılmıyor" diye düşünebilirsiniz. Kesinlikle haklısınız… Bu nedenledir ki söz konusu özellik, YouTube'un kullanıcılara video önermek için test ettiği en "alakasız" özellik olabilir. Tabii ki YouTube, video önerirken diğer detaylara bakmaya devam edecek. Renk, yalnızca ek bir filtre olacak. Yine de bu haberi okuyan muhtemelen hiçkimse, Webtekno logosu kırmızı olduğu için okumadı. Dolayısı ile videoları da sırf seçtiğiniz renk var diye daha çok beğenmeyeceksiniz.