Salgın döneminde büyük bir popülerlik kazanan Konuşanlar programının Exxen'de yayınlanacağı resmen açıklanmıştı. Açıklamadan 1 ay sonra programın tüm bölümleri YouTube kanalından kaldırıldı.

Son dönemlerde YouTube'un en popüler kanallarından ve içeriklerinden bir tanesi olan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar gösterisinin Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanacağı açıklanmıştı. Hayranların bir kısmı bu geçişi normal karşılarken bir kısmı ise tepki göstermişti.

Konuşanlar programıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Yeni yılın ilk günlerinde yayın hayatına başlaması beklenen Exxen'de yayınlanacak olan Konuşanlar'ın YouTube'daki tüm bölümleri kaldırıldı. Şu an kanalda yayınlanmış bölümlerden kesitler yer alıyor.

Konuşanlar'ın tüm bölümleri YouTube kanalından kaldırıldı

YouTube'da 196 milyon 178 bin 241 görüntülenmeye sahip olan Konuşanlar YouTube kanalında şu an yayınlanmış bölümlerden kesitler, bölüm tanıtımları ve bölümlerin ekstraları yer alıyor.

Programın sunucusu Hasan Can Kaya, dün YouTube üzerinden bir soru cevap videosu yayınladı ve hayranlardan gelen sorulara cevap verdi. Yaklaşık 1 saat süren soru cevap videosu da tıpkı yayınlanan bölümler gibi trendlere girmeyi başardı. Soru cevap videosu 1,1 milyondan fazla izlendi.

Acun Ilıcalı, bundan yaklaşık 1 ay kadar önce Konuşanlar'ın Exxen'de yayınlanmaya başlayacağını resmen duyurmuştu. Programın yeni bölümleri, bu anlaşmadan sonra da YouTube üzerinden yayınlanmaya devam etmişti. Artık Exxen'in kapılarını kullanıcılarına açmasına çok az bir süre kaldı ve salgın döneminde büyük bir popülerlik yakalayan Konuşanlar'ın bölümleri de YouTube'dan kaldırıldı.

Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için birçok isimle anlaşma imzalamış durumda. Hasan Can Kaya'ya ek olarak Tolga Çevik gibi popüler isimlerin de Exxen'de yer alacağı açıklanmıştı.