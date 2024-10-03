YouTube, kullanıcıların talep ettiği özellikler arasında yer alan Shorts videolarının süresini üç dakikaya çıkarıyor.

YouTube, kısa video platformu Shorts için önemli güncellemelerle karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerden biri olan video uzunluğu, artık üç dakikaya kadar uzatılıyor. Yeni Shorts süresi 15 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

TikTok'un uzun video seçenekleriyle rekabet edebilmek adına yapılan bu güncelleme, YouTube’un kısa video formatını daha dikkat çekici hale getirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

YouTube’un çeşitlilik stratejisi

Aynı zamanda içerik üreticileri, YouTube'un duyurduğu yeni şablon özelliği sayesinde videolarını trend seslerle daha hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilecekler. Şablon özelliği ise TikTok’taki benzer işlevlerle paralellik gösteriyor diyebiliriz. Kullanıcıların mevcut içeriklerden ilham alarak kendi videolarını daha hızlı oluşturmalarına olanak tanıyacak.

YouTube'un bu adımları, platformu daha cazip hale getirmek için attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. YouTube, bazı kullanıcıların daha uzun formatlı içeriklere ilgi duyduğunu da göz önünde bulundurdu. Kullanıcılar, "Daha az Shorts göster" seçeneği sayesinde ana sayfalarında daha az kısa video ile karşılaşacak. Böylece YouTube, içerik çeşitliliğini artırarak beklentilere daha iyi karşılık verebilecek.