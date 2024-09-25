YouTube, yapay zekâyı platformuna entegre etme sürecinde ve bu süreç, platforma en çok istenen özelliklerden birini kazandırıyor.

YouTube Premium kullanıcılarına özel YouTube'a yeni ve oldukça kullanışlı bir yapay zekâ özelliği geliyor. Yeni özellik, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayarak videolarla etkileşimi yapay zekâ ile bağdaştırıyor.

YouTube Premium günümüzde reklamsız YouTube deneyimi ve çevrimdışı video indirme özellikleri nedeniyle zaten oldukça popüler ancak yapay zekâ destekli bu yeni özellik kullanıcıları YouTube Premium abonesi olmaya teşvik edecek cinsten.

Yeni özellik, izleyicilerin izledikleri videolar hakkında yapay zekâya soru sormalarına olanak tanıyor. Google'ın Gemini yapay zekâsı tarafından desteklenen özellik, video oynatıcının altında görünen bir “Sor” seçeneğini içeriyor.

YouTube'un yeni yapay zekâ özelliği nasıl çalışıyor?

Kullanıcılar önceden ayarlanmış sorular listesinden seçim yapabiliyor ya da kendi sorularını sorarak video deneyimini daha etkileşimli hâle getirebiliyor. Örneğin bir yemek pişirme videosunda belirli malzemeler hakkında bilgi alabiliyorsunuz.

Yapay zekâ kullanıcıların sorularını yanıtlamanın yanı sıra tüm videoyu özetleyebiliyor ve ilgili içerikler önerebiliyor. YouTube hatırlayacağınız üzere içerik üreticilerin hızlı, bağımsız video klipler oluşturmasına olanak tanıyan Google DeepMind'ının Veo'su gibi yapay zekâyı platformuna entegre etme yolunda önemli adımlar atmaya başladı.

Yeni özelliğin herkese açık bir şekilde ne zaman sunulacağı belirsiz ancak bir süredir beta sürümlerde testler gerçekleştirildi ve şu anda yalnızca ABD'deki Android kullanıcıları özelliği deneyimleyebiliyor.

Peki siz YouTube'un bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.