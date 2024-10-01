YouTube, SESAC ile olan lisans anlaşmasının sona ermesi nedeniyle ABD'de bazı ünlü şarkıları kaldırmıştı. Taraflar, yeniden anlaşmaya vardı.

YouTube ile birçok şarkının lisansını elinde bulunduran SESAC arasındaki anlaşmanın sona ermesiyle geçtiğimiz günlerde birçok şarkı platformdan kaldırılmaya başlamıştı. Sadece ABD’yi etkileyen bu durum nedeniyle Adele’den, Kanye West’e, Kendrick Lamar’dan Britney Spears’a kadar onlarca ünlü sanatçının şarkıları ABD’deki YouTube ve YouTube Music’ten kayboluyordu.

Ne olacağı merakla beklenirken ülkedeki kullanıcıları rahatlatan açıklama nihayet geldi. YouTube, SESAC ile resmen yeniden anlaşmaya vardı.

Şarkılar geri gelmeye başlayacak

İki taraf arasındaki anlaşma aslında 1 Ekim günü, yani bugün sona eriyordu. Ancak şarkılar, YouTube tarafından bir sorun yaşanmaması için daha öncesinde geçtiğimiz hafta sonu kaldırılmaya başlanmıştı. Dün yapılan açıklama ise tarafların hemen anlaşmaya vardığını gösterdi.

Yenilenen anlaşma ile ünlü sanatçıların şarkıları YouTube’a geri gelmeye başlayacak. SESAC, kendi şarkıcılarının ve yayıncılarının bu anlaşma ile düzgün ödemeler alabileceğini ve şarkılarının yayımlanabileceğini ifade etti. Şarkıların yeniden yayımlama sürecinin başladığının da altı çizildi. YouTube da resmî X hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki 1 veya 2 gün içinde tüm şarkıları geri geleceğini belirtti.

ABD merkezli bir performans hakları organizasyonu olan SESAC, şu anda 15 binden fazla şarkıcı, şarkı yazarı, müzik yayımcısı ve besteciye ait 1,5 milyon civarında şarkının lisansını elinde bulunduruyor.