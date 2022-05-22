YouTube Ukrayna Savaşıyla İlgili Binlerce Kanalı Engelledi

Google’ın video ve müzik akış hizmeti YouTube, Ukrayna savaşındaki ihlal nedeniyle binlerce kanalı kapattı. YouTube'un ürün sorumlusu ise kapatılan kanallarla ilgili resmi rakamları açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin üzerinden 3 ay geçti. Her geçen gün taraflar birbirinden can almaya devam ederken, diğer yandan saf dışında kalan ülkelerde çeşitli hamleler uygulayarak destek veriyor. Örneğin pek çok ülke Rusya’ya ağır yaptırımlar uygularken, teknoloji devleri ise Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı.

Savaştan bu yana gündeme en çok gelen isimlerden biri de YouTube. Milyonlarca kitlesi bulunan platform, Ukrayna’ya yapılan işgalden bu yana pek çok kez gündeme geldi. Bazı videoların izlenmesine izin veren şirketin, bazı videoları ise uygunsuz bulup kaldırması epey tartışma konusuydu.

YouTube, Ukrayna savaşıyla ilgili 9.000’den fazla kanalı kapattı

Şimdi ise YouTube, kural ihlali nedeniyle Ukrayna savaşıyla ilgili kaç hesabı kapattığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre 70 binin üzerinde video engellenirken, bununla beraber 9 binin üzerinde kanal da kapatıldı.

Rusya’da geniş bir kitlesi bulunan YouTube, savaşta Rus’ların destekleyici videolarını defalarca kez engelledi. Ayrıca şirketin Kremlin yanlısı videoları desteklemesi de Rus vatandaşlar tarafından epey tepkilere neden olmuştu. Yine de buna rağmen YouTube Rusya’daki kitlesini halen korumaya devam ediyor.

Savaşın başlangıcından bu yana çoğu kanalı engelleyen YouTube, içinde Kremlin yanlısı gazeteci Vladimir Solovyovunk’in gibi önemli isimlerin olduğu kanalları platformdan engelledi. Öte yandan Rusya Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile bağlantılı kanalların da bazı videolarını yayından kaldırdı. Son olarak bu videoların arasında Rusların "kurtuluş misyonu" olarak nitelendirdiği bir video bulunuyordu ve bu içerik askıya alındı.

Konuya ilişkin olarak YouTube baş ürün sorumlusu Neal Mohan’ın açıklamaları ise şöyleydi:

"Büyük bir şiddet olayları politikamız var ve bu, büyük şiddet olaylarının reddi gibi şeyleri kapsıyor: Holokost'tan Sandy Hook'a kadar her şey. Ve elbette, Ukrayna'da olanlar büyük bir şiddet olayıdır. Biz de bu politikayı benzeri görülmemiş bir eylemde bulunmak için kullandık.”dedi.

Mohan, YouTube’da kaldırılan içerik ve kanallara dair bir döküm paylaşmadı. Ancak yetkili, bunların genelde Kremlin'in işgali gibi anlatıları temsil ettiğini vurguladı.