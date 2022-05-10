Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın getirdiği ambargolar her ne kadar durulmuş gibi gözükse de aslında gelmeye devam ediyor. Google, ambargolarına bir ambargo daha ekledi. Artık Google Play Store’da Rus geliştiricilerin yayınladığı ücretli uygulamalar yer alamayacak.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş yakında Rus Android uygulama geliştiricilerinin emeklerinin karşılığını almalarına engel olacak çünkü Batı tarafından uygulanan yaptırımların ardı ardası kesilmiyor.

Google’ın son duyurusuna göre artık Google Play Store üzerinde kullanıcılar, Rus uygulama geliştiricilerinin uygulamalarına ücret ödeyemeyecek ve geliştiriciler bu uygulamaları artık güncelleyemeyecek.

Ruslara ait ücretli uygulamalar otomatik olarak yasaklanacak, ücretsiz uygulamalar bu kurala tabi tutulmayacak

Play Console internet sitesinde yayınlanan duyuruda Google, 5 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Rus geliştiriciler tarafından geliştirilen uygulamaların Google Play Store üzerinden satışlarının durdurulacağını açıkladı.

Ancak ücretsiz uygulamalar bu kurala tabi tutulmayacak. Kullanıcılar hâlâ bu uygulamaları indirip kullanabilecekler ve geliştiriciler uygulamalarını güncelleyebilecekler. Ancak Google’ın dediğine göre ücretli uygulamalar otomatik olarak yasaklanacak.

Google’ın dediğine göre Rus ücretli uygulama geliştiricilerinin birkaç seçeneği bulunuyor. Eğer uygulamalarının Google Play Store’da kalmalarını istiyorlarsa Rus geliştiriciler, uygulamalarını ücretsiz uygulamaya çevirebilir veya uygulama içi abonelik sistemlerini kaldırabilirler. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.