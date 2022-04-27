Ukraynalı bir YouTuber, Rus ordusunun kalıntıları arasında gezerken bulduğu kemikle oldukça ilginç ve tepki toplayacak bir şey yaptı. YouTuber'ın Rus askerine ait olduğunu söylediği kemiği pişirdiği ve yediği iddia edildi.

Rusya, Ukrayna topraklarındaki etkisini yavaş yavaş yitirirken Rus ordusunun çekildiği bölgelerden yaşanan işgalin boyutunu gözler önüne seren görüntüler gelmeye devam ediyor. İki ülke liderinin önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan müzakereyle savaşı sona erdirmesi umut edilirken, ülkenin Doğu bölgelerinde savaş etkisini sürdürüyor.

Hayatın normale döndüğü günleri bekleyen Ukrayna halkı, yavaş yavaş sokaklara dökülürken tüyler ürpertici görüntülerle karşılaşıyorlar. Ukraynalı bir YouTuber'ın, karşılaştığı görüntüleri takipçilerine aktarırken oldukça üzücü ve tepki toplayacak bir şey yaptığı iddia edildi.

Rus askerin kalıntılarını yediği iddia edildi

Kamerasıyla Rus ordusunun yerle bir olmuş tanklarını ve sokaklardaki son durumu aktaran YouTuber, yıkıntılar arasında Rus askerine ait olduğunu iddia ettiği bir kemik parçası buldu. Kemiği eline aldıktan sonra kamerasını bir tencerenin başında tekrar açan YouTuber, kemiği tencerenin içine atıp kaynattı.

İddialara göre Rus askerinin kalıntıları olduğunu söylediği kemik parçasından sıyırdığı etleri, kedisiyle birlikte yedi. İzleyenlerin midesini kaldıran ve "Bu da yapılır mı?" dedirten görüntüler kısa sürede büyük bir tepki topladı. Her ne kadar tepki çekse de video, dakikalar içinde binlerce kişi tarafından seyredildi.

Videonun gerçek olup olmadığına dair net bir bilgi vermek çok zor çünkü bulabildiğimiz tek kaynak bir Rus kanalı ve daha önceki videolarına bakıldığında da Ukranya'ya yönelik kışkırtıcı içerikler paylaştığı görülüyor. Dil bariyeri ve videoda altyazı da olmaması sebebiyle içeriğe dair de yalnızca iddiaları dile getirebiliyoruz.

Bu video akıllara bir kez daha savaşın toplumu sürüklediği ve uzun vadede çok daha büyük zarar verecek 'nefret' ve 'ırkçılık' konularını getirdi. Savaşı besleyen düşüncenin daha yolun başında bu arkası kesilmez nefret olduğunu düşünürsek; video gerçekse de bir iftirasya da her iki durum için de bu tür davranışların da bu nefreti nasıl beslediğini fark edip karşısında durmalıyız.