YouTube, videoların sürekli atlanan bölümlerini otomatik olarak atlayabileceğimiz yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Henüz test aşamasındaki özellik Türkiye'de ise erişime açık değil.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, video izleme deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak yeni özellikler test etmeye devam ediyor. YouTube'un bir süredir çok kısıtlı olarak test ettiği özelliklerden biri de "İleri atla" butonuydu. Şirket, sınırlı testlerde istediği sonuçları almış olacak ki artık bu özelliği daha geniş bir kitleyle test ediyor. Ancak özellik yalnızca YouTube Premium aboneleriyle test ediliyor.

İleri atla özelliği, yapay zeka destekli olarak çalışan bir özellik. Bildiğiniz gibi YouTube'un mobil uygulamasında ekranın sağ tarafına ya da sol tarafına iki kere dokunduğunuzda video 10 saniye ileri ya da geri sarılıyor. Artık ekranın sağ tarafına iki kere dokunduğunuzda sağ altta bir "ileri atla" butonu da göreceksiniz. Bu butonu dokunduğunuzda videoyu izleyen diğer kullanıcıların genellikle atladığı bölümü siz de atlayarak videonun daha fazla ilgi gören bölümünü izleyebileceksiniz.

Özellik henüz Türkiye'de test edilemiyor

YouTube, videonun hangi bölümüne atlanacağını belirlemek için yapay zekanın izleyen tüm kullanıcıların nereye kadar ileri sardığını analiz edeceğini söylüyor ancak bizim video izleme alışkanlıklarımıza göre bir atlama yapıp yapmayacağını söylemiyor. Yine de söz konusu özellik, YouTube videolarında Netflix'in introyu atla butonu benzeri imkan sunacağından beğeni toplayabilir.

YouTube'un yeni ileri atla özelliği artık geniş bir kullanıcı kitlesiyle test ediliyor olsa da henüz yalnızca ABD'deki ve İngilizce anadili olan kullanıcılarla test ediliyor. Ayrıca özellik, henüz tüm videolarda da kullanılamıyor. Bu arada siz de YouTube'da gelecek yeni özellikleri önceden test etmek isterseniz YouTube mobil uygulamasındaki ayarlar bölümünden "Test aşamasındaki yeni özellikleri deneyin" kısmına tıklayarak özellikleri aktif edebilirsiniz. Ancak test edebilmek için YouTube Premium abonesi olmanız gerektiğiniz hatırlatalım.