YouTube, masaüstü sürümündeki video oynatıcısında küçük bir değişikliğe gitti. Artık videoların köşeleri sivri değil, yuvarlak olacak.

Popüler video platformu YouTube, web sürümünde muhtemelen çoğu kullanıcının fark etmeyeceği bir değişikliğe gitme kararı aldı. Artık masaüstünden izlediğiniz YouTube videolarının köşeleri sivri olmayacak.

The Verge’e konuşan şirket sözcüsü Allison Toh, değişikliği doğruladı. Kullanıcılar, sivri köşeler yerine artık yuvarlak köşeler görmeye başlayacak.

Değişiklik, yavaş yavaş herkes için kullanıma sunuluyor

The Verge

The Verge tarafından alınan ekran görüntüsüne yukarıdan ulaşabilirsiniz. Çok büyük bir değişiklik olmasa da yuvarlak köşelerin daha hoş göründüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca, thumbnail görsellerin (videoların küçük fotoğrafları) de bu tarz bir tasarıma sahip olması, platformun bir bütün olarak görünmesine katkıda bulunuyor.

Sivri köşelerin yalnızca standart modda video izlemeye geldiğini de söylemek gerek. Sinema moduna geçtiğinizde eski hâli yer almaya devam edecek.

Yuvarlak köşeler şu an için herkese gelmiş değil. Biz de masaüstünden YouTube’u kontrol ettiğimizde hâlen sivri köşelerin yer aldığını gördük. Ancak Toh, değişikliğin herkese gelmeye başladığını söylüyor. Bu da bizim de yakın zamanda sivri köşelere veda edeceğimiz anlamına geliyor.