YouTube, kanser tedavisi hakkında yanlış veya doğrulanmamış bilgiye yer veren içerikleri kaldırmaya başlayacağını açıkladı.

Google, özellikle COVID-19 sürecinde ve sonrasında sağlık içerikleri hakkında büyük önlemler almaya başladı. Yanlış bilginin yayılımını engellemeyi amaçlayan bu önlemlerden birisi de geçtiğimiz yıl YouTube’da uygulamaya konulan, doğrulanmış sağlık uzmanlarına ait içeriklerin listelenmesiydi.

Ancak bu özellikler düzenli olarak artırılmaya devam ediyor. YouTube, son olarak bugün kansere yönelik oluşturulan bazı içeriklere darbe vurmaya başladı.

Yanlış/doğrulanmamış bilgiye yer veren kanser tedavisi içerikleri kaldırılıyor:

Platform, bugün yeni bir aksiyon daha almaya başladı. Paylaşılan resmi açıklamada “zararlı veya etkisiz olduğu kanıtlanmış kanser tedavilerini gösteren" veya “izleyicileri profesyonel tıbbi tedaviye başvurmaktan caydıran” içeriklerin kaldırılacağı bildirildi.

Yeni uygulamayla birlikte kansere karşı radyoterapi yerine C vitamini takviyesi öneren veya “sarımsak kanseri yok ediyor” başlıklı içerikler gibi içerikler artık YouTube’da yer almayacak. Platform, bugünden itibaren videoları kaldırmaya başladı ve uygulamayı önümüzdeki haftalarda hızlandıracak.