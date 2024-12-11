YouTube'un yapay zekâ destekli otomatik dublaj aracı nihayet geldi. İngilizce videoları farklı dillere dublaj yapma imkanı sunuyor.

YouTube'un yapay zekâ destekli otomatik dublaj aracı nihayet kullanıma sunuldu. Bu özellik bilgi ve eğitim amaçlı "YouTube Partner Program" kanalı için aktif hale getirildi. Yakında daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor.

İçerik üreticileri İngilizce dilindeki videolarını Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Portekizce veya İspanyolcaya dublaj yapabiliyor. Bu dillerdeki bir video ise yalnızca İngilizce dublaj alabiliyor.

Yapay zekâ destekli dublaj özelliği

Süreç tamamen otomatik olarak işliyor ve içerik üreticileri videoları canlıya geçmeden önce ön izleme yapabiliyor. Dublajlı videolar, YouTube Stüdyo'nun "diller" bölümünde yer alacak ve otomatik dublaj etiketiyle izlenebilecek.

YouTube, duyurusunda dublajlı üç örnek video paylaştı. Bu videolardan ikisi Fransızca ve Hintçeden İngilizceye dublajlanmış, biri ise İngilizce olup farklı dublaj seçenekleriyle denenmiş. İngilizce çeviriler yapay zekâ tarafından oluşturulduğu için oldukça yapay bir ton taşıyor, ancak genellikle doğru.

YouTube, yalnızca anlatım üzerine yapılan dublaj örneklerini paylaştı, konuşan kişilerin dublajlandığı örnekleri paylaşmadı. Özelliğin kademeli olarak tüm dillere gelmesi bekleniyor ve Türkçe dublajın ne zaman aktif hale geleceği ise şimdiden merak konusu oldu.