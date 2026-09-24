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YouTube'dan Yeni Yapay Zekâ Özelliği: İstediğimiz Video Akışını Kendimiz Oluşturabileceğiz

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YouTube, kullanıcıların yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş video akışları oluşturmasını sağlayacak yeni özelliğini duyurdu. Gemini destekli özellik, YouTube deneyimini daha kişisel hâle getirecek.

YouTube'dan Yeni Yapay Zekâ Özelliği: İstediğimiz Video Akışını Kendimiz Oluşturabileceğiz
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

YouTube'un bitmek bilmeyen video akışında aradığımız içeriği bulmak her zaman kolay olmuyor. Yeni özellik, ne izlemek istediğimizi doğrudan tarif ederek kendi akışımızı oluşturmamıza izin veriyor.

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Google'ın Gemini yapay zekâ modellerinden güç alan sistemde, görmek istediğimiz içerikleri doğal dille yazmamız yeterli. Örneğin “sabah yürüyüşünde dinlemek için kısa teknoloji podcast'leri” gibi bir istem verebilir, akışta görmek istemediğimiz içerikleri de belirtebiliriz.

İçerikten Görseller

YouTube'dan Yeni Yapay Zekâ Özelliği: İstediğimiz Video Akışını Kendimiz Oluşturabileceğiz
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Akışımızı nasıl şekillendireceğiz?

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Oluşturduğumuz özel akışlar, YouTube ana sayfasının üst kısmına ayrı sekmeler olarak ekleniyor olacak. Böylece normal önerilerimizden farklı içerik akışları oluşturup aralarında geçiş yapabileceğiz.

Tek bir akışla da sınırlı kalmayacağız. Farklı ihtiyaçlar için birden fazla akış oluşturabilecek, bunları kaydedip daha sonra düzenleyebileceğiz.

Yapay zekâ destekli özel akışların ekim ayından itibaren web, mobil ve akıllı TV sürümlerinde kademeli olarak kullanıma sunulması planlanıyor.

Youtube Yapay Zeka

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