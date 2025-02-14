Google, YouTube için içerik üreten kullanıcıları memnun edecek yeni bir özellik duyurdu. Duyurulan yeni özellik ile yapay zekânın oluşturduğu videolar Shorts'lara eklenebilecek.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, dikkat çeken bir yenilik duyurdu. Şirketin açıklamasına göre Google'ın "Veo 2 AI" olarak isimlendirdiği yapay zekâ modeli, YouTube'un Dream Screen özelliğine entegre edildi. Peki bu hamleyle kullanıcılara nasıl bir avantaj sağlanacak?

Hatırlayan okurlarımız vardır, YouTube, geçtiğimiz yıl düzenlediği bir etkinlikte shorts videolar için arka plan oluşturulmasını sağlayan Dream Screen özelliğini duyurmuştu. İçerik üreticiler, bu özellik sayesinde videoları için arka planlar oluşturabileceklerdi. İşte bu özellik artık metinden video üretme yeteneğine kavuşmuş oldu.

YouTube'un yeni özelliği işte böyle görünecek

Yukarıdaki kısa videoda da görebileceğiniz üzere YouTube'un yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma prensibine sahip olacak. Kullanıcı, hayalindeki içeriği anlatan bir metin girecek ve yapay zekâ, bu metin üzerinden video oluşturacak. Oluşturulan videodaki efektler, stiller ve uzunluk, istenildiği şekilde ayarlanabilecek.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, şu an için ABD, Kanada ve Yeni Zelanda'da erişime açılmış durumda. Google, özelliğin küresel çapta yayılacağını açıkladı ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair bir şey söylemedi.