YouTube, Shorts kullanıcılarının metin komutları ile yapay zekâ destekli video arka planları oluşturabileceği yeni Dream Screen özelliğini duyurdu.

YouTube, Shorts için geliştirdiği Dream Screen özelliğini duyurdu. Artık kullanıcılar yapay zekâ ile oluşturulmuş video arka planları kullanabilecekler.

Yeni özellik Google DeepMind’ın video üretim modeli Veo’nun entegrasyonu sayesinde mümkün hale geldi. YouTube, Dream Screen özelliği önceki sürümünde yalnızca statik görsellerle arka plan oluşturma imkânı sunuyordu. Ancak, yapılan güncelleme ile kullanıcıların artık metin komutları girerek, yapay zekâ destekli video arka planları oluşturabileceğini duyurdu.

Yapay zekâ destekli video arka planlar

Artık Shorts kullanıcıları, "doğa manzarası" veya "büyülü orman" gibi metin komutları girere, animasyonlu video arka planları oluşturabilecek. Kullanıcılar, ardından bu video arka planlarını seçip, kendi video içeriklerini bu arka planda kaydedebiliyor olacaklar.

Yeni özellik, içerik üreticilerine daha fazla yaratıcılık imkânı sunacak gibi görünüyor. YouTube bu özelliği gelecekte altı saniyelik bağımsız video klipler oluşturma imkânı tanıyacak şekilde geliştirmeyi planladığını da belirtti. YouTube'un bu yeniliği TikTok gibi diğer platformlardan farklı olarak video arka planlarını direkt olarak üretme imkanı sunuyor olması.

Yeni Dream Screen özelliği, şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde kullanılabiliyor durumda. Yeni özelliğin ilerleyen dönemde diğer ülkelerde de kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.