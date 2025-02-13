Google, YouTube'un yakın geçmişte dağıtımına başlanan yeni kırmızı rengine ilişkin açıklama yaptı. Rengin neden değiştiği ve yeni renk ile ilgili detaylar, gün yüzüne çıkmış oldu.

Dünyanın en popüler çevrim içi video ve canlı yayın platformu YouTube'dan önemli bir hamle geldi. Şirket, yayımladığı bir blog gönderisi ile yeni kırmızı rengini duyurdu. Ayrıca yıllardır alıştığımız YouTube kırmızının neden değiştiği de detaylı olarak açıklandı.

YouTube geliştiricileri, 2017 yılında RBG renk uzayındaki saf kırmızı rengi kullanmaya başlamışlardı. Ancak yıllar içerisinde bu rengin bazı sorunlara yol açtığı tespit edildi. Bu bağlamda; saf kırmızı gürültüye neden oluyor, bazı cihazlarda turuncu gibi görünüyor ve bazen de ekran yanıklarına yol açıyordu. İşte tüm bunların bilincinde olan geliştiriciler, daha yumuşak bir kırmızı tonuna geçiş yapmaya karar verdiler.

İşte YouTube'un yeni kırmızısı

YouTube'daki tek renk değişimi, platform genelindeki kırmızının değişmesi değil. Şirket, video ilerleme çubuğunda da yeni bir macenta tonu kullanmaya başladı. Yapılan açıklamada video ilerleme çubuğu için sarı ve turuncu renklerin de düşünüldüğü ancak macentanın "en doğru eşleşme" olacağına karar verdildiği ifade edildi.

Tüm bunlara ek olarak; YouTube'da gördüğümüz animasyonlar da gözden geçirildi. Geliştirici ekip, YouTube logosunun animasyonunu biraz daha modern hâle getirdiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre animasyon süresi 0,2 saniye kısaltıldı.

YouTube'daki değişimler, bir süredir zaten kullanımdaydı ancak yapılan açıklamalar, sıradan kullanıcıların bu değişiklikleri daha iyi anlamalarını sağlayacak gibi görünüyor.