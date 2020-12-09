'Yüklü Ses Çıkış Aygıtı Yok' Hatası Nasıl Çözülür?

Genellikle HP ve Dell kullanıcılarının karşılaştığı “yüklü ses çıkış aygıtı yok” hatası, Windows güncellemelerinden sonra ya da ses sürücülerinin eksik ya da hatalı yüklenmesi sonucu ortaya çıkabiliyor. Bu hatanın giderilmesine yönelik 5 farklı yöntemi sırasıyla deneyerek sorunun çözümüne bir adım daha yaklaşabilir ya da kalıcı bir şekilde çözebilirsiniz.

İş ve günlük kullanım olmak üzere günümüzün büyük bir bölümünü ele geçirmiş olan bilgisayarlar, kullanıcıları donanımsal ve yazılımsal sorunlarla da tanışmaya iten unsurlar haline geldi. Onlarca yazılımsal sorundan biri olan “yüklü ses çıkış aygıtı yok” hatası ise genelde HP ve Dell marka dizüstü bilgisayarlarda kullanıcıları karşılıyor.

Bahsi geçen hata, kullanıcının sistem üzerindeki hiçbir sesi duymamasına yol açıyor ve bu da kullanım deneyimini ciddi oranda baltalıyor. Yeni bir Windows güncellemesi, ses sürücülerinizin güncel olmaması ve ses aygıtlarının olağandışı bir şekilde devreden çıkması gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilen bu hatanın çözümüne yönelik birkaç yöntem mevcut. Yazımızda bu yöntemlerin birkaçından sizlere bahsedeceğiz.

‘Yüklü ses çıkış aygıtı yok hatası’ çözüm yöntemleri:

Yöntem #1: Windows 10’un Sorun Giderici aracını kullanmak

Windows 10’un Sorun Giderici aracını kullanmak Yöntem #2: Ses sürücülerini güncellemek

Ses sürücülerini güncellemek Yöntem #3: Yüklü sürücüyü silip yeniden yüklemek

Yüklü sürücüyü silip yeniden yüklemek Yöntem #4: Windows 10 güncellemelerini kurmak

Windows 10 güncellemelerini kurmak Yöntem #5: Donanımsal kontrol sağlamak

Yöntem #1: Windows 10’un Sorun Giderici aracını kullanmak:

Adım #1: Sağ alttaki ses ikonuna sağ tıklayın.

Sağ alttaki ses ikonuna sağ tıklayın. Adım #2: “Ses sorunlarını gider” seçeneğini seçin.

“Ses sorunlarını gider” seçeneğini seçin. Adım #3: Sorununu gidermek istediğiniz aygıtı seçin.

Sorununu gidermek istediğiniz aygıtı seçin. Adım #4: “İlerle” butonuna tıklayın.

Microsoft, Windows’ta ortaya çıkabilecek onlarca farklı hata için Sorun Giderici adlı bir özelliği entegre etti. Sorun Giderici, seçmiş olduğunuz aygıtı kısa süreli bir teste sokarak herhangi bir yazımsal ya da donanımsal sorunu olup olmadığını raporluyor. Böylece Windows’un yapmış olduğu tespitlere göre sorununuzun çözümüne bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz.

Yöntem #2: Ses sürücülerini güncellemek:

Adım #1: "Windows Tuşu+X" kombinasyonunu kullanın.

"Windows Tuşu+X" kombinasyonunu kullanın. Adım #2: “Aygıt Yöneticisi” seçeneğini seçin.

“Aygıt Yöneticisi” seçeneğini seçin. Adım #3: “Ses, video ve oyun denetleyicileri” sekmesini genişletin.

“Ses, video ve oyun denetleyicileri” sekmesini genişletin. Adım #4: Sorunlu aygıtınızın adına sağ tıklayın.

Sorunlu aygıtınızın adına sağ tıklayın. Adım #5: “Sürücüyü güncelleştir” seçeneğine tıklayın.

“Sürücüyü güncelleştir” seçeneğine tıklayın. Adım #6: “Sürücüleri otomatik olarak ara” butonunu kullanın.

“Yüklü ses çıkış aygıtı yok” hatası ile karşılaşmanızın sebeplerinden biri de sürücülerinizin güncel olmaması olabilir. Sorun yaşadığınız aygıtınızın sürücüsünü “Aygıt Yöneticisi” aracılığıyla güncelleyerek hatanın önüne geçebilirsiniz.

Yöntem #3: Yüklü sürücüyü silip yeniden yüklemek:

Adım #1: “Windows Tuşu+X” kombinasyonunu kullanın.

“Windows Tuşu+X” kombinasyonunu kullanın. Adım #2: “Aygıt Yöneticisi” seçeneğini seçin.

“Aygıt Yöneticisi” seçeneğini seçin. Adım #3: “Ses, video ve oyun denetleyicileri” sekmesini genişletin.

“Ses, video ve oyun denetleyicileri” sekmesini genişletin. Adım #4: Sorunlu aygıtınızın adına sağ tıklayın.

Sorunlu aygıtınızın adına sağ tıklayın. Adım #5: “Cihazı kaldır” seçeneğine tıklayın.

“Cihazı kaldır” seçeneğine tıklayın. Adım #6: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Adım #7: Windows güncellemelerini denetleyin ve indirin.

Eğer ses sürücülerini güncellemeniz soruna çözüm olmadıysa yüklü olan ses sürücüsünü bilgisayarınızdan kaldırıp yeniden yüklemeniz bir sonraki adımınız olmalıdır. Aygıt Yöneticisi aracılığıyla ses sürücüsünü kaldırıp bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda eksik olan sürücüler “Windows Update” sekmesinde yeniden indirilecektir.

Yöntem #4: Windows 10 güncellemelerini kurmak:

Adım #1: “Windows Tuşu+I” kombinasyonuyla “Ayarlar” sekmesine giriş yapın.

“Windows Tuşu+I” kombinasyonuyla “Ayarlar” sekmesine giriş yapın. Adım #2: “Güncelleştirme ve Güvenlik” butonuna tıklayın.

“Güncelleştirme ve Güvenlik” butonuna tıklayın. Adım #3: “Güncelleştirmeleri denetle” butonuna tıklayın.

Herhangi bir aygıtınızla ilgili problem yaşamamak için Windows’u daima güncel tutmak en faydalı hamle olacaktır. Bazı güncellemelerle birlikte başka sorunlar ortaya çıkabiliyor olsa da Microsoft’un bu sorunlar için yeni bir güncelleme yayımlaması uzun sürmüyor.

Yöntem #5: Donanımsal kontrol sağlamak:

Eğer yukarıdaki 4 yöntemin hiçbiri sorununuza çözüm olmadıysa problemin kaynağı donanımsal olabilir. Donanımsal problemlere örnek olarak ses cihazının fiziksel olarak hasar görmüş olması ve kullanılan kablonun zedelenmesi verilebilir. Ses aygıtınızın sorunlu olup olmadığından emin olmak için cihazı başka bir bilgisayara bağlayıp denemenizi öneririz. Eğer kendi bilgisayarınızda soruna yol açan cihaz başka bir bilgisayarda sorunsuz çalışıyor ise problemin ana kaynağı bilgisayarınızın ta kendisi olabilir.

Eğer yukarıdaki yöntemlerin sonucunda bilgisayarınızın donanımsal olarak problemli olduğu kanaatine varırsanız kişisel müdahalede bulunmadan önce cihazınızı yetkili servisine göndermenizi öneririz. Eğer garanti kapsamında bir cihaz kullanıyorsanız ve servise göndermek yerine kendiniz müdahale ederseniz cihazın garantisini geçersiz kılabilirsiniz.