Bilim insanları, yumurtanın mı tavuktan yoksa tavuğun mu yumurtadan çıktığını cevapladı, araştırmalarının asıl amacı o olmasa bile.

Belki de hepimizin hayatta ilk öğrendiği paradokslardan biri yumurtanın mı tavuktan yoksa tavuğun mu yumurtadan çıktığı sorusudur. Günün sonunda yumurtanın içinden tavuk çıkabilir. Tavuklar da yumurtadan çıkar. Bilim insanlarına göre bu sorunun cevabı geçmişte yatıyor.

Yeni bir araştırmaya göre gezegenimizdeki yaşam, daha ilk hayvanlardan önce embriyolar kullanmaya başladı. Sığ denizlerin diplerindeki çamurluk alanlarda yaşayan tek hücreli bir canlı türünün, üreme sürecinde hayvan embriyolarına benzeyen bir yapı geliştirdiği ortaya çıktı. Bu canlının üreme süreci embriyolardaki hücre bölünmelerini andırıyor.

Hayvan embriyosu gibi bölünüyor

Tek hücreli canlılar genellikle hücre bölünmesi ile ürerler. Chromosphaera perkinsii adı verilen bu canlı ise, embriyolarda hücrelerin bölünmesine benzer şekilde önce iki yapışık hücre oluşturuyor, sonrasında da morula olarak bildiğimiz ortası boş hücreler yığınını oluşturuyor.

Araştırmacılar, benzer bir sürecin çok hücreli canlılarda da görüldüğünü ifade ediyor ve bu yapıdaki bir hücrenin daha sonra bağımsız hâle gelip üremesi de benzer bir gelişim sürecinin mümkün olabileceğini gösteriyor. Zira Chromosphaera perkinsii, ihtiyozor adlı canlı grubunun bir parçası. Bu gruptaki canlılar, milyonlarca yıl önce çok hücreli batık kertenkele türlerinden ayrışmıştı.

Bilim insanları, hayvanlarda da görülen bu sürecin antik dönemlerden kalmış olabileceğini ve çok hücreli canlılardan önce yumurtaların oluşabileceğini düşünüyor. Yine de bu yapıların daha detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini de belirtiyorlar.

Araştırma Nature'da yayımlandı.