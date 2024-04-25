Belki birebir şahit oldunuz ya da ekranlardan izlediniz. Denizlerin gizemli sakinleri yunuslar, suyun üzerinde dans eder gibi yüzerken kimi zaman rotalarını gemilerin önünden yana tercih eder. Peki bunun sebebini biliyor muydunuz?

Onların bu davranışı, gemileri takip etmekten çok daha fazlasını içeriyor. Hem fiziksel hem de sosyal özellikleriyle yakından ilgili sebepleri var.

Gemilerin bıraktığı dalgalarla âdeta sörf şovu yapan yunusların, gizemli dünyasına bir adım daha yaklaşacağız. Bakalım, bu akıllı ve oyunsever deniz canlıları, gemilerin peşinden neden hiç ayrılmıyor?

Yunuslar, gemilerin yarattığı dalgaları kendi avantajlarına kullanıyorlar.

Gemi hareket ettikçe, suyun önünde dalga kırılmaları oluşur ve yunuslar bu dalgaları kullanarak enerji tasarrufu sağlar. Bu, yunuslar için âdeta bir oyun hâline gelmiş durumda. Enerjilerini verimli kullandıkları ve büyük hızla ilerlemelerine olanak tanınması, gemilerin önünde görmemizin önemli sebeplerinden biri.

Merak ve oyun dürtüleri de var.

Yunuslar oldukça meraklı hayvanlar ve yeni şeyler keşfetmeyi seviyorlar. Gemilerin çevresinde yüzerek de hem çevrelerini keşfediyorlar hem de sosyal etkileşimde bulunuyorlar. Bu da onların doğal oyun dürtülerini tatmin ederken sosyal bağlarını da güçlendiriyor.

Grup hâlinde hareket etmeyi ve birbirleriyle sürekli iletişimde bulunmayı sevmelerinden dolayı gemi önünde yüzmek oldukça işlerine geliyor. Bu sayede hem grup içi bağları kuvvetleniyor hem de dinamiklerini sağlam tutuyorlar.

Yemek yemek de gerek.

Eğer bir balıkçı teknesi yanında yunus görürseniz bunun sebebi zaten oldukça basit. Genellikle enerji tasarrufu için büyük gemileri tercih etseler de hepsi arasında gidip gelerek karınlarını doyurabilirler. Hele bir de onlara balık atan bir tekne bulduklarında ziyafet var demek.

İlgiyi seviyorlar.

Gemilerin önünde kimi zaman şov yaptıklarına denk gelmişsinizdir. Bunun sebeplerinden biri de ilgi odaklı hayvan olmalarından geçiyor. Grup üyelerine, atlama ve dalma hünerlerini sergiledikleri gibi bu hareketleri bazen gemideki insanların ilgisi karşısında da yapabilirler.

Gemilere bu kadar yakın yüzmeleri nedeniyle zarar görmüyorlar mı?

“Hayır” demek çok isterdik. Yunuslar ne kadar çok iletişimi kuvvetli hayvanlar olsalar da geminin hangi yöne gideceğini kestiremedikleri gibi bazı durumlarla karşılaşabiliyor. Pervanelerin çarpması da bir başka tehlike unsuru. Bu çarpmalar sonucunda yunuslarda kesikler oluşabiliyor.

Tekne sahipleri, yunus ziyareti ile karşılaştıklarında motorlarını boşa alabilirler ve onların ilgisini dağıtmaya çalışabilir. Bunun için de onlara yemek verebilirsiniz. Balıkçı teknelerinin ağları da onlara zarar verenler arasında. Yunuslar kolayca bu ağlara takılabiliyor.

Yunusları tabii ki aqua parklar yerine doğal ortamlarında izlemenin keyfi başka olsa da yine de bir gemi turunuzda onlara denk gelirseniz daha dikkatli davranmanız gerektiğini her anlamda biliyorsunuz.

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