2025 yılında yurt dışı çıkış harçları için pul kullanmaya gerek olmayacak. Vatandaş, dijital ortamda yapacağı ödeme ile pulla uğraşmak zorunda kalmayacak. İşte değişikliğin detayları...

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 710 TL olacak yurt dışı çıkış harçlarıyla ilişkin önemli bir değişiklik, yarın itibarıyla hayatımıza girecek. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan bir karar doğrultusunda yurt dışına çıkış harçları için pul ile ödeme dönemi resmen sona erecek. Vatandaş, bunun yerine dijital ortamda ödeme yapacak.

Mevcut uygulama kapsamında yurt dışına çıkacak vatandaşlar, 2024 yılında 500 TL'ye satın aldıkları pullar ile işlem yapıyorlardı. İşte 2025 yılı itibarıyla bu pullara ihtiyaç olmayacak. Vatandaş, Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi veya anlaşmalı banka aracılığıyla 710 TL'lik harcı ödeyip, bunun karşılığında bir makbuz alacak. Vatandaşın yurt dışı çıkış harcını ödediğine ilişkin bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü sistemleri aracılığıyla otomatik olarak aktarılacak.

"Elimde 500 TL'lik pullardan var. Bunlara ne olacak?"

Edinilen bilgilere göre daha önceden satın alınmış olan yurt dışı çıkış harcı pulları, 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Yani şu sıralar yurt dışına çıkacaksanız bu pulları kısa bir süre daha kullanabileceksiniz. Ancak sonraki dönemler için geçerli olmayacak.

Bu arada; internet ile arası olmayan vatandaşlarımızın bundan sonra ne yapacaklarını da anlatalım. Yurt dışı çıkış harçları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ve gümrük saymanlıklarının veznelerinden de ödenebilecek. Eğer ödemeyi buralarda yaparsanız, yetkili memurun size vereceği makbuzu yurt dışına çıkarken ibraz etmeniz gerekecek.